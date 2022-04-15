Провал "Барселоны", феерия "Вест Хэма", успех "РБ Лейпциг": результаты Лиги Европы 14 апреля

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

14 апреля состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Стоит отметить неожиданный вылет "Барселоны" после поражения от "Айнтрахта", крупную победу "Вест Хэма" над "Лионом", а также успех "РБ Лейпциг" в противостоянии с "Аталантой".

"Барселона" Испания – "Айнтрахт" Германия - 2:3 (0:2) - первый матч - 1:1

Голы: Костич, 4 - 0:1, Борре, 36 - 0:2, Костич, 67 - 0:3, Бускетс, 90 - 1:3, Депай, 90+10 - 2:3

"Аталанта" Италия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:1) - первый матч - 1:1

Голы: Нкунку, 18 - 0:1, Нкунку, 87 (с пенальти) - 0:2

"Лион" Франция - "Вест Хэм" Англия - 0:3 (0:2) - первый матч - 1:1

Голы: Доусон, 38 - 0:1, Райс, 44 - 0:2, Боуэн, 48 - 0:3

"Рейнджерс" Шотландия – "Брага" Португалия - 3:1 (2:0) - первый матч - 0:1

Голы: Тавернье, 2 - 1:0, Тавернье, 44 (с пенальти) - 2:0, Карму, 83 - 2:1, Руф, 101 - 3:1

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