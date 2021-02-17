Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля

16 февраля состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Барселона" на своем поле потерпела разгромное поражение в матче с ПСЖ, а "Ливерпуль" в гостях победил "РБ Лейпциг".

"Барселона" Испания – ПСЖ Франция - 1:4 (1:1)

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 32 - 1:1, Мбаппе, 65 - 1:2, Кин, 70 - 1:3, Мбаппе, 85 - 1:4

"РБ Лейпциг" Германия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Салах, 53 - 0:1, Мане, 58 - 0:2

Ответные матчи состоятся 10 марта.

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