Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить неожиданное поражение "Баварии" от "Айнтрахта", крупную победу "Байера" над "Арминией", а также выигрыш дортмундской "Боруссии" у "Аугсбурга".

"Бавария" Мюнхен – "Айнтрахт" Франкфурт - 1:2 (1:1)

Голы: Горетцка, 29 - 1:0, Хинтереггер, 32 - 1:1, Костич, 83 - 1:2

"Арминия" – "Байер" - 0:4 (0:2)

Голы: Диаби, 18 - 0:1, Шик, 24 - 0:2, Шик, 57 - 0:3, Демирбай, 90 - 0:4

"Боруссия" Д – "Аугсбург" - 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.

"Вольфсбург" – "Боруссия" М - 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 90 Скалли.

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.

"Герта" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.

"РБ Лейпциг" - "Бохум" - 3:0 (0:0)

Голы: Андре Силва, 69 - 1:0, Нкунку, 73 - 2:0, Нкунку, 78 - 3:0

"Майнц" – "Унион" - 1:2 (1:0)

Голы: Ингвартсен, 39 - 1:0, Авонийи, 69 - 1:1, Авонийи, 73 - 1:2

Положение команд: "Бавария", "Байер" - 16, "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 15, "Вольфсбург" - 13, "Кельн", "Унион" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Боруссия" М - 10, "Хоффенхайм", "Штутгарт", "Айнтрахт" - 8, "Герта" - 6, "Аугсбург" - 5, "Арминия", "Бохум" - 4, "Гройтер Фюрт" - 1.

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