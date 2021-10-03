Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить неожиданное поражение "Баварии" от "Айнтрахта", крупную победу "Байера" над "Арминией", а также выигрыш дортмундской "Боруссии" у "Аугсбурга".
"Бавария" Мюнхен – "Айнтрахт" Франкфурт - 1:2 (1:1)
Голы: Горетцка, 29 - 1:0, Хинтереггер, 32 - 1:1, Костич, 83 - 1:2
"Арминия" – "Байер" - 0:4 (0:2)
Голы: Диаби, 18 - 0:1, Шик, 24 - 0:2, Шик, 57 - 0:3, Демирбай, 90 - 0:4
"Боруссия" Д – "Аугсбург" - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.
"Вольфсбург" – "Боруссия" М - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 90 Скалли.
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.
"Герта" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.
"РБ Лейпциг" - "Бохум" - 3:0 (0:0)
Голы: Андре Силва, 69 - 1:0, Нкунку, 73 - 2:0, Нкунку, 78 - 3:0
"Майнц" – "Унион" - 1:2 (1:0)
Голы: Ингвартсен, 39 - 1:0, Авонийи, 69 - 1:1, Авонийи, 73 - 1:2
Положение команд: "Бавария", "Байер" - 16, "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 15, "Вольфсбург" - 13, "Кельн", "Унион" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Боруссия" М - 10, "Хоффенхайм", "Штутгарт", "Айнтрахт" - 8, "Герта" - 6, "Аугсбург" - 5, "Арминия", "Бохум" - 4, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20