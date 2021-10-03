Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

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Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить неожиданное поражение "Баварии" от "Айнтрахта", крупную победу "Байера" над "Арминией", а также выигрыш дортмундской "Боруссии" у "Аугсбурга".

"Бавария" Мюнхен – "Айнтрахт" Франкфурт - 1:2 (1:1)
Голы: Горетцка, 29 - 1:0, Хинтереггер, 32 - 1:1, Костич, 83 - 1:2

"Арминия" – "Байер" - 0:4 (0:2)
Голы: Диаби, 18 - 0:1, Шик, 24 - 0:2, Шик, 57 - 0:3, Демирбай, 90 - 0:4

"Боруссия" Д – "Аугсбург" - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 10, пенальти Геррейру, 1:1 – 35 Зекири, 2:1 – 51 Брандт.

"Вольфсбург" – "Боруссия" М - 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – 5 Эмболо, 0:2 – 7 Хофманн, 1:2 – 24 Вальдшмидт, 1:3 – 90 Скалли.

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 18 Кемпф, 2:0 – 60 Мавропанос, 3:0 – 81 Массимо, 3:1 – 84 Бруун Ларсен.

"Герта" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 17 Линхарт, 1:1 – 70 Пионтек, 1:2 – 78 Петерсен.

"РБ Лейпциг" - "Бохум" - 3:0 (0:0)
Голы: Андре Силва, 69 - 1:0, Нкунку, 73 - 2:0, Нкунку, 78 - 3:0

"Майнц" – "Унион" - 1:2 (1:0)
Голы: Ингвартсен, 39 - 1:0, Авонийи, 69 - 1:1, Авонийи, 73 - 1:2

Положение команд: "Бавария", "Байер" - 16, "Боруссия" Д, "Фрайбург" - 15, "Вольфсбург" - 13, "Кельн", "Унион" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Боруссия" М - 10, "Хоффенхайм", "Штутгарт", "Айнтрахт" - 8, "Герта" - 6, "Аугсбург" - 5, "Арминия", "Бохум" - 4, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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