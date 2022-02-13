Провал "Баварии", феерия Дортмунда, успех "Байера": результаты 22-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить сенсационное поражение "Баварии" от "Бохума", крупную победу дортмундской "Боруссии" над "Унионом", а также успех "Байера" в поединке со "Штутгартом". Кроме того, сразу семь клубов находятся в непосредственной близости от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

"Бохум" – "Бавария" - 4:2 (4:1)

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.

"Унион" – "Боруссия" Д - 0:3 (0:2)

Голы: Ройс, 18 - 0:1, Ройс, 25 - 0:2, Геррейру, 71 - 0:3

"Байер" – "Штутгарт" - 4:2 (1:0)

Голы: Диаби, 41 - 1:0, Тиагу Томаш, 49 - 1:1, Адли, 52 - 2:1, Виртц, 85 - 3:1, Тиагу Томаш, 88 - 3:2, Шик, 89 - 4:2

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 30 Коне, 2:0 – 46 Хофманн, 2:1 – 55 Яго, 3:1 – 67 Бенсебайни, 3:2 – 90 Финнбогасон.

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 28, пенальти Крузе, 0:2 – 90 Лукебакио.

"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 1 Хргота, 2:0 – 71, пенальти Хргота, 2:1 – 82 Гехтер.

"Фрайбург" – "Майнц" - 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 30 Хак, 1:1 – 69 Петерсен.

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 2:0 (1:0)

Голы: Хюбнер, 22 - 1:0, Рюттер, 51 - 2:0

"РБ Лейпциг" - "Кельн" - 3:1 (1:0)

Голы: Нкунку, 25 - 1:0, Ольмо, 54 - 2:0, Анхелиньо, 57 - 3:0, Лемперле, 90+1 - 3:1.

Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 46, "Байер" - 41, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Фрайбург", "Унион" - 34, "Кельн" - 32, "Майнц", "Айнтрахт" - 31, "Бохум" - 28, "Вольфсбург" - 27, "Боруссия" М - 26, "Герта" - 23, "Арминия", "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 13.

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