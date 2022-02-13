Провал "Баварии", феерия Дортмунда, успех "Байера": результаты 22-го тура Бундеслиги

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундбайер леверкузенрб лейпциг

Провал "Баварии", феерия Дортмунда, успех "Байера": результаты 22-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить сенсационное поражение "Баварии" от "Бохума", крупную победу дортмундской "Боруссии" над "Унионом", а также успех "Байера" в поединке со "Штутгартом". Кроме того, сразу семь клубов находятся в непосредственной близости от четвертого места, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

"Бохум" – "Бавария" - 4:2 (4:1)
Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 1:1 – 14 Антви-Аджей, 2:1 – 38, пенальти Локадия, 3:1 – 40 Гамбоа, 4:1 – 44 Хольтманн, 4:2 – 75 Левандовски.

"Унион" – "Боруссия" Д - 0:3 (0:2)
Голы: Ройс, 18 - 0:1, Ройс, 25 - 0:2, Геррейру, 71 - 0:3

"Байер" – "Штутгарт" - 4:2 (1:0)
Голы: Диаби, 41 - 1:0, Тиагу Томаш, 49 - 1:1, Адли, 52 - 2:1, Виртц, 85 - 3:1, Тиагу Томаш, 88 - 3:2, Шик, 89 - 4:2

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – 30 Коне, 2:0 – 46 Хофманн, 2:1 – 55 Яго, 3:1 – 67 Бенсебайни, 3:2 – 90 Финнбогасон.

"Айнтрахт" – "Вольфсбург" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 28, пенальти Крузе, 0:2 – 90 Лукебакио.

"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 1 Хргота, 2:0 – 71, пенальти Хргота, 2:1 – 82 Гехтер.

"Фрайбург" – "Майнц" - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 30 Хак, 1:1 – 69 Петерсен.

"Хоффенхайм" – "Арминия" - 2:0 (1:0)
Голы: Хюбнер, 22 - 1:0, Рюттер, 51 - 2:0

"РБ Лейпциг" - "Кельн" - 3:1 (1:0)
Голы: Нкунку, 25 - 1:0, Ольмо, 54 - 2:0, Анхелиньо, 57 - 3:0, Лемперле, 90+1 - 3:1.

Положение команд: "Бавария" - 52, "Боруссия" Д - 46, "Байер" - 41, "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм", "Фрайбург", "Унион" - 34, "Кельн" - 32, "Майнц", "Айнтрахт" - 31, "Бохум" - 28, "Вольфсбург" - 27, "Боруссия" М - 26, "Герта" - 23, "Арминия", "Аугсбург" - 22, "Штутгарт" - 18, "Гройтер Фюрт" - 13.

Не пропустите: Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов