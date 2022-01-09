Провал "Баварии", камбэк Дортмунда, феерия "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение "Баварии" от менхенгладбахской "Боруссии", крупную победу "РБ Лейпциг" над "Майнцем", а также волевую победу дортмундской "Боруссии" в матче с "Айнтрахтом".

"Бавария" - "Боруссия" М - 1:2 (1:2)

Голы: Левандовски, 18 - 1:0, Нойхаус, 27 - 1:1, Лайнер, 31 - 1:2

"РБ Лейпциг" - "Майнц" - 4:1 (1:0)

Голы: Андре Силва (пен), 21 - 1:0, Собослаи, 47 - 2:0, Ли Чжэ Сон, 57 - 2:1, Нкунку, 58 - 3:1, Андре Силва, 61 - 4:1

"Байер" - "Унион" - 2:2 (1:1)

Голы: Шик, 38 - 1:0, Премель, 45 - 1:1, Премель, 50 - 1:2, Та, 84 - 2:2

"Фрайбург" - "Арминия" - 2:2 (1:0)

Голы: Хаберер, 6 - 1:0, Чжон Ву Ен, 46 - 2:0, Окугава, 60 - 2:1, Ласм, 87 - 2:2

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 3:1 (2:1)

Голы: Грегорич, 5 - 0:1, Бебу, 38 - 1:1, Бебу, 44 - 2:1, Раум, 90 - 3:1

"Гройтер" - "Штутгарт" 0:0

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д - 2:3 (2:0)

Голы: Борре, 15 - 1:0, Борре, 24 - 2:0, Азар, 71 - 2:1, Беллингем, 87 - 2:2, Дауд, 89 - 2:3

"Герта" – "Кельн" - 1:3 (0:2)

Голы: Модест, 29 - 0:1, Дуда, 32 - 0:2, Дарида, 57 - 1:2, Тильманн, 90 - 1:3

"Бохум" – "Вольфсбург" - 1:0 (0:0)

Гол: Пантович, 65 - 1:0

Положение команд: "Бавария" - 43, "Боруссия" Д - 37, "Хоффенхайм" - 31, "Фрайбург" - 30, "Байер" - 29, "Кельн", "Унион" - 28, "Айнтрахт" - 27, "РБ Лейпциг" - 25, "Майнц" - 24, "Бохум" - 23, "Боруссия" М - 22, "Герта" - 21, "Вольфсбург" - 20, "Штутгарт", "Аугсбург" - 18, "Арминия" - 17, "Гройтер Фюрт" - 6.

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