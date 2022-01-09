Провал "Баварии", камбэк Дортмунда, феерия "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундбайер леверкузенхоффенхаймрб лейпциг

Провал "Баварии", камбэк Дортмунда, феерия "РБ Лейпциг": результаты 18-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение "Баварии" от менхенгладбахской "Боруссии", крупную победу "РБ Лейпциг" над "Майнцем", а также волевую победу дортмундской "Боруссии" в матче с "Айнтрахтом".

"Бавария" - "Боруссия" М - 1:2 (1:2)
Голы: Левандовски, 18 - 1:0, Нойхаус, 27 - 1:1, Лайнер, 31 - 1:2

"РБ Лейпциг" - "Майнц" - 4:1 (1:0)
Голы: Андре Силва (пен), 21 - 1:0, Собослаи, 47 - 2:0, Ли Чжэ Сон, 57 - 2:1, Нкунку, 58 - 3:1, Андре Силва, 61 - 4:1

"Байер" - "Унион" - 2:2 (1:1)
Голы: Шик, 38 - 1:0, Премель, 45 - 1:1, Премель, 50 - 1:2, Та, 84 - 2:2

"Фрайбург" - "Арминия" - 2:2 (1:0)
Голы: Хаберер, 6 - 1:0, Чжон Ву Ен, 46 - 2:0, Окугава, 60 - 2:1, Ласм, 87 - 2:2

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 3:1 (2:1)
Голы: Грегорич, 5 - 0:1, Бебу, 38 - 1:1, Бебу, 44 - 2:1, Раум, 90 - 3:1

"Гройтер" - "Штутгарт" 0:0

"Айнтрахт" - "Боруссия" Д - 2:3 (2:0)
Голы: Борре, 15 - 1:0, Борре, 24 - 2:0, Азар, 71 - 2:1, Беллингем, 87 - 2:2, Дауд, 89 - 2:3

"Герта" – "Кельн" - 1:3 (0:2)
Голы: Модест, 29 - 0:1, Дуда, 32 - 0:2, Дарида, 57 - 1:2, Тильманн, 90 - 1:3

"Бохум" – "Вольфсбург" - 1:0 (0:0)
Гол: Пантович, 65 - 1:0

Положение команд: "Бавария" - 43, "Боруссия" Д - 37, "Хоффенхайм" - 31, "Фрайбург" - 30, "Байер" - 29, "Кельн", "Унион" - 28, "Айнтрахт" - 27, "РБ Лейпциг" - 25, "Майнц" - 24, "Бохум" - 23, "Боруссия" М - 22, "Герта" - 21, "Вольфсбург" - 20, "Штутгарт", "Аугсбург" - 18, "Арминия" - 17, "Гройтер Фюрт" - 6.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" близка к покупке 17-летнего француза. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"

"Ювентус" в феерическом матче победил "Рому"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов