Провал "Баварии", невероятный успех "Реала": результаты Лиги чемпионов 12 апреля

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

12 апреля состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария" неожиданно не смогла победить "Вильярреал" и вылетела из турнира. "Реал" сумел пройти "Челси", хотя к 75-й минуте проигрывал со счетом 0:3.

"Бавария" Германия – "Вильярреал" Испания - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:1

Голы: Левандовски, 52 - 1:0, Чуквуэзе, 88 - 1:1

"Реал" Испания – "Челси" Англия - 2:3 (0:1) - первый матч - 3:1

Голы: Маунт, 15 - 0:1, Рюдигер, 51 - 0:2, Вернер, 75 - 0:3, Родриго, 80 - 1:3, Бензема, 96 - 2:3

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