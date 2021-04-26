Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершились все матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги, кроме перенесенного матча "Шальке" - "Герта". "Бавария" могла уже оформить очередной чемпионский титул, но решила немного отложить этот вопрос, проиграв в гостях "Майнцу" со счетом 1:2. "РБ Лейпциг", победивший 2:0 "Штутгарт" еще сохраняет призрачные шансы на золотые медали и будет ждать дальнейших осечек мюнхенцев. Дортмундская "Боруссия" на выезде победила своего прямого конкурента в борьбе за место в Лиге Чемпионов "Вольфсбург" 2:0 и теперь имеет шансы даже на бронзу. А вот "Боруссия" из Менхенгладбаха в главный европейский клубный турнир уже точно не попадет, но порадовала своих поклонников разгромной победой над "Арминией" со счетом 5:0. Представляем все результаты 31-го тура Бундеслиги:
Результаты тура:
"Аугсбург" - "Кельн" - 2:3
"Вольфсбург" - "Боруссия" Д - 0:2
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:1
"Унион" - "Вердер" - 3:1
"Майнц" - "Бавария" - 2:1
"Байер" - "Айнтрахт" - 3:1
"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 2:0
"Боруссия" М - "Арминия" - 5:0
Встреча "Шальке" - "Герта" состоится 15 мая.
Турнирная таблица: "Бавария" - (71), "РБ Лейпциг" - (64), "Вольфсбург" - (57), "Айнтрахт" - (56), "Боруссия" Д - (55), "Байер" - (50), "Боруссия" М - (46), "Унион" - (46), "Фрайбург" - (41), "Штутгарт" - (39), "Хоффенхайм" - (36), "Майнц" - (34), "Аугсбург" - (33), "Вердер" - (30), "Арминия" - (30), "Кельн" - (29), "Герта" - (26), "Шальке" - (13).
Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20