Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги

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Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура БундеслигиФото: Твиттер @Bundesliga_EN
Завершились все матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги, кроме перенесенного матча "Шальке" - "Герта". "Бавария" могла уже оформить очередной чемпионский титул, но решила немного отложить этот вопрос, проиграв в гостях "Майнцу" со счетом 1:2. "РБ Лейпциг", победивший 2:0 "Штутгарт" еще сохраняет призрачные шансы на золотые медали и будет ждать дальнейших осечек мюнхенцев. Дортмундская "Боруссия" на выезде победила своего прямого конкурента в борьбе за место в Лиге Чемпионов "Вольфсбург" 2:0 и теперь имеет шансы даже на бронзу. А вот "Боруссия" из Менхенгладбаха в главный европейский клубный турнир уже точно не попадет, но порадовала своих поклонников разгромной победой над "Арминией" со счетом 5:0. Представляем все результаты 31-го тура Бундеслиги

Результаты тура:

"Аугсбург" - "Кельн" - 2:3
"Вольфсбург" - "Боруссия" Д - 0:2
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:1
"Унион" - "Вердер" - 3:1
"Майнц" - "Бавария" - 2:1
"Байер" - "Айнтрахт" - 3:1
"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 2:0
"Боруссия" М - "Арминия" - 5:0

Встреча "Шальке" - "Герта" состоится 15 мая.

Турнирная таблица: "Бавария" - (71), "РБ Лейпциг" - (64), "Вольфсбург" - (57), "Айнтрахт" - (56), "Боруссия" Д - (55), "Байер" - (50), "Боруссия" М - (46), "Унион" - (46), "Фрайбург" - (41), "Штутгарт" - (39), "Хоффенхайм" - (36), "Майнц" - (34), "Аугсбург" - (33), "Вердер" - (30), "Арминия" - (30), "Кельн" - (29), "Герта" - (26), "Шальке" - (13). 

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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