Провал "Баварии", осечка "Айнтрахта" и важные победы "РБ Лейпциг" и "Боруссии": все результаты 31-го тура Бундеслиги

Фото: Твиттер @Bundesliga_EN

Завершились все матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги, кроме перенесенного матча "Шальке" - "Герта". "Бавария" могла уже оформить очередной чемпионский титул, но решила немного отложить этот вопрос, проиграв в гостях "Майнцу" со счетом 1:2. "РБ Лейпциг", победивший 2:0 "Штутгарт" еще сохраняет призрачные шансы на золотые медали и будет ждать дальнейших осечек мюнхенцев. Дортмундская "Боруссия" на выезде победила своего прямого конкурента в борьбе за место в Лиге Чемпионов "Вольфсбург" 2:0 и теперь имеет шансы даже на бронзу. А вот "Боруссия" из Менхенгладбаха в главный европейский клубный турнир уже точно не попадет, но порадовала своих поклонников разгромной победой над "Арминией" со счетом 5:0. Представляем все результаты 31-го тура Бундеслиги:

Результаты тура:

"Аугсбург" - "Кельн" - 2:3

"Вольфсбург" - "Боруссия" Д - 0:2

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:1

"Унион" - "Вердер" - 3:1

"Майнц" - "Бавария" - 2:1

"Байер" - "Айнтрахт" - 3:1

"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" - 2:0

"Боруссия" М - "Арминия" - 5:0

Встреча "Шальке" - "Герта" состоится 15 мая.

Турнирная таблица: "Бавария" - (71), "РБ Лейпциг" - (64), "Вольфсбург" - (57), "Айнтрахт" - (56), "Боруссия" Д - (55), "Байер" - (50), "Боруссия" М - (46), "Унион" - (46), "Фрайбург" - (41), "Штутгарт" - (39), "Хоффенхайм" - (36), "Майнц" - (34), "Аугсбург" - (33), "Вердер" - (30), "Арминия" - (30), "Кельн" - (29), "Герта" - (26), "Шальке" - (13).