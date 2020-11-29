Провал дортмундской "Боруссии", непростая победа "Лейпцига": результаты матчей 9-го тура Бундеслиги

В чемпионате Германии подошли к концу матче 9-го тура.

В этом туре "Бавария" добыла победные очки, "Лейпциг" с трудом выиграл у "Арминии", а дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Кельну".

Результаты матчей:

"Вольфсбург" - "Вердер" - 5:3

"РБ Лейпциг" - "Арминия" - 2:1

"Штутгарт" - "Бавария" - 1:3

​​​​​​​"Унион Берлин" - "Айнтрахт Ф" - 3:3

​​​​​​​"Аугсбург" - "Фрайбург" - 1:1

​​​​​​​"Боруссия Д" - "Кельн" - 1:2

​​​​​​​"Боруссия М" - "Шальке" - 4:1

​​​​​​​"Байер" - "Герта" - 0:0

​​​​​​​"Майнц" - "Хоффенхайм" - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" - 22, "Лейпциг" - 20, "Байер" - 19, "Боруссия" М - 18, "Вольфсбург" - 17.