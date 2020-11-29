Провал дортмундской "Боруссии", непростая победа "Лейпцига": результаты матчей 9-го тура Бундеслиги

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Провал дортмундской "Боруссии", непростая победа "Лейпцига": результаты матчей 9-го тура Бундеслиги

В чемпионате Германии подошли к концу матче 9-го тура.

В этом туре "Бавария" добыла победные очки, "Лейпциг" с трудом выиграл у "Арминии", а дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Кельну".

Результаты матчей:

"Вольфсбург" - "Вердер" - 5:3

"РБ Лейпциг" - "Арминия" - 2:1

"Штутгарт" - "Бавария" - 1:3

​​​​​​​"Унион Берлин" - "Айнтрахт Ф" - 3:3

​​​​​​​"Аугсбург" - "Фрайбург" - 1:1

​​​​​​​"Боруссия Д" - "Кельн" - 1:2

​​​​​​​"Боруссия М" - "Шальке" - 4:1

​​​​​​​"Байер" - "Герта" - 0:0

​​​​​​​"Майнц" - "Хоффенхайм" - 1:1

Турнирная таблица: "Бавария" - 22, "Лейпциг" - 20, "Байер" - 19, "Боруссия" М - 18, "Вольфсбург" - 17.
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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