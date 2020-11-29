Провал дортмундской "Боруссии", непростая победа "Лейпцига": результаты матчей 9-го тура Бундеслиги
В чемпионате Германии подошли к концу матче 9-го тура.
В этом туре "Бавария" добыла победные очки, "Лейпциг" с трудом выиграл у "Арминии", а дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Кельну".
Результаты матчей:
"Вольфсбург" - "Вердер" - 5:3
"РБ Лейпциг" - "Арминия" - 2:1
"Штутгарт" - "Бавария" - 1:3
"Унион Берлин" - "Айнтрахт Ф" - 3:3
"Аугсбург" - "Фрайбург" - 1:1
"Боруссия Д" - "Кельн" - 1:2
"Боруссия М" - "Шальке" - 4:1
"Байер" - "Герта" - 0:0
"Майнц" - "Хоффенхайм" - 1:1
Турнирная таблица: "Бавария" - 22, "Лейпциг" - 20, "Байер" - 19, "Боруссия" М - 18, "Вольфсбург" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20