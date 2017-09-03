Провал года: летом "Барселона" не смогла подписать десять своих трансферных целей

Летом этого года каталонская "Барселона" провалила переговоры сразу по десяти своим трансферным целям.

Так, "сине-гранатовым" не удалось подписать: Эктора Бельерина ("Арсенал"), Марко Верратти (ПСЖ), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Дани Себальоса (тогда еще "Бетис"), Жана-Мишеля Сери ("Ницца"), Пауло Дибалу ("Ювентус"), Тома Лемара ("Монако"), Рияда Махреза ("Лестер") и Дани Парехо ("Валенсия").

Напомним, Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru