Провал года: летом "Барселона" не смогла подписать десять своих трансферных целей

Теги барселона

Провал года: летом "Барселона" не смогла подписать десять своих трансферных целейЛетом этого года каталонская "Барселона" провалила переговоры сразу по десяти своим трансферным целям.

Так, "сине-гранатовым" не удалось подписать: Эктора Бельерина ("Арсенал"), Марко Верратти (ПСЖ), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Дани Себальоса (тогда еще "Бетис"), Жана-Мишеля Сери ("Ницца"), Пауло Дибалу ("Ювентус"), Тома Лемара ("Монако"), Рияда Махреза ("Лестер") и Дани Парехо ("Валенсия").

Напомним, Сакки назвал идеальную замену для Неймара в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Самое ценное из этих футболистов - это: Веррати и Коутиньо. А,вообще Барсе нужны такие,как Мбапе,или Рэшфорд.

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Конь

У меня плохо с головой, я дибил наверное

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Арлекин

ухуахааааааааааа а ты точно дибил ухахаахаааахаха

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ПРО

Также Йери Мина, Санчес (ЦЗ),Тео Эрнандэс

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Конь

Теперь количество болеющих за Барсу с пелёнок резко сократится. Особенно пьяни всякие....

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Конь

Барса отстойник для мэссюков.

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