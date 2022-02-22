Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить сенсационное поражение "Интера" от "Сассуоло", упущенные победы "Ювентуса" и "Милана" над "Торино" и "Салернитаной" соответственно, а также спасение "Наполи" в поединке с "Кальяри".
"Интер" – "Сассуоло" - 0:2 (0:2)
Голы: Распадори, 8 - 0:1, Скамакка, 26 - 0:2
"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (1:0)
Голы: де Лигт, 13 - 1:0, Белотти, 62 - 1:1.
"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)
Гол: Пентек, 56 - 1:0.
"Кальяри" – "Наполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Перейро, 58 - 1:0, Осимхен, 87 - 1:1.
"Удинезе" – "Лацио" - 1:1 (1:1)
Голы: Деулофеу, 5 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1
"Салернитана" - "Милан" - 2:2 (1:1)
Голы: Жуниор Мессиас, 5 - 0:1, Бонаццоли, 29 - 1:1, Джурич, 72 - 2:1, Ребич, 77 - 2:2
"Сампдория" – "Эмполи" - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 14 Квальярелла, 2:0 – 29 Квальярелла.
"Рома" - "Верона" - 2:2 (0:2)
Голы: Барак, 5 - 0:1, Тамез, 20 - 0:2, Вольпато, 65 - 1:2, Бове, 84 - 2:2
"Венеция" – "Дженоа" - 1:1 (1:1)
Голы: Анри, 13 - 1:0, Экубан, 29 - 1:1
"Болонья" – "Специя" - 2:1 (1:1)
Голы: Манай, 11 - 0:1, Арнаутович, 40 - 1:1, Арнаутович, 84 - 2:1
Положение команд: "Милан" - 56, "Интер" - 54 (25), "Наполи" - 54, "Ювентус" - 47, "Аталанта" - 44 (25), "Лацио" - 43, "Фиорентина" - 42 (25), "Рома" - 41, "Верона" - 37, "Торино" - 33 (25), "Сассуоло" - 33, "Эмполи" - 31, "Болонья" - 31 (25), "Сампдория", "Специя" - 26, "Удинезе" - 25 (24), "Венеция" - 22 (25), "Кальяри" - 22, "Дженоа" - 16, "Салернитана" - 14 (24).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17