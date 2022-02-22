Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить сенсационное поражение "Интера" от "Сассуоло", упущенные победы "Ювентуса" и "Милана" над "Торино" и "Салернитаной" соответственно, а также спасение "Наполи" в поединке с "Кальяри".

"Интер" – "Сассуоло" - 0:2 (0:2)

Голы: Распадори, 8 - 0:1, Скамакка, 26 - 0:2

"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (1:0)

Голы: де Лигт, 13 - 1:0, Белотти, 62 - 1:1.

"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)

Гол: Пентек, 56 - 1:0.

"Кальяри" – "Наполи" - 1:1 (0:0)

Голы: Перейро, 58 - 1:0, Осимхен, 87 - 1:1.

"Удинезе" – "Лацио" - 1:1 (1:1)

Голы: Деулофеу, 5 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1

"Салернитана" - "Милан" - 2:2 (1:1)

Голы: Жуниор Мессиас, 5 - 0:1, Бонаццоли, 29 - 1:1, Джурич, 72 - 2:1, Ребич, 77 - 2:2

"Сампдория" – "Эмполи" - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 14 Квальярелла, 2:0 – 29 Квальярелла.

"Рома" - "Верона" - 2:2 (0:2)

Голы: Барак, 5 - 0:1, Тамез, 20 - 0:2, Вольпато, 65 - 1:2, Бове, 84 - 2:2

"Венеция" – "Дженоа" - 1:1 (1:1)

Голы: Анри, 13 - 1:0, Экубан, 29 - 1:1

"Болонья" – "Специя" - 2:1 (1:1)

Голы: Манай, 11 - 0:1, Арнаутович, 40 - 1:1, Арнаутович, 84 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 56, "Интер" - 54 (25), "Наполи" - 54, "Ювентус" - 47, "Аталанта" - 44 (25), "Лацио" - 43, "Фиорентина" - 42 (25), "Рома" - 41, "Верона" - 37, "Торино" - 33 (25), "Сассуоло" - 33, "Эмполи" - 31, "Болонья" - 31 (25), "Сампдория", "Специя" - 26, "Удинезе" - 25 (24), "Венеция" - 22 (25), "Кальяри" - 22, "Дженоа" - 16, "Салернитана" - 14 (24).

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