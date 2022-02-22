Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А

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Провал "Интера", неудачи "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": результаты 26-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить сенсационное поражение "Интера" от "Сассуоло", упущенные победы "Ювентуса" и "Милана" над "Торино" и "Салернитаной" соответственно, а также спасение "Наполи" в поединке с "Кальяри".

"Интер" – "Сассуоло" - 0:2 (0:2)
Голы: Распадори, 8 - 0:1, Скамакка, 26 - 0:2

"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (1:0)
Голы: де Лигт, 13 - 1:0, Белотти, 62 - 1:1.

"Фиорентина" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)
Гол: Пентек, 56 - 1:0.

"Кальяри" – "Наполи" - 1:1 (0:0)
Голы: Перейро, 58 - 1:0, Осимхен, 87 - 1:1.

"Удинезе" – "Лацио" - 1:1 (1:1)
Голы: Деулофеу, 5 - 1:0, Фелипе Андерсон, 45 - 1:1

"Салернитана" - "Милан" - 2:2 (1:1)
Голы: Жуниор Мессиас, 5 - 0:1, Бонаццоли, 29 - 1:1, Джурич, 72 - 2:1, Ребич, 77 - 2:2

"Сампдория" – "Эмполи" - 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 14 Квальярелла, 2:0 – 29 Квальярелла.

"Рома" - "Верона" - 2:2 (0:2)
Голы: Барак, 5 - 0:1, Тамез, 20 - 0:2, Вольпато, 65 - 1:2, Бове, 84 - 2:2

"Венеция" – "Дженоа" - 1:1 (1:1)
Голы: Анри, 13 - 1:0, Экубан, 29 - 1:1

"Болонья" – "Специя" - 2:1 (1:1)
Голы: Манай, 11 - 0:1, Арнаутович, 40 - 1:1, Арнаутович, 84 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 56, "Интер" - 54 (25), "Наполи" - 54, "Ювентус" - 47, "Аталанта" - 44 (25), "Лацио" - 43, "Фиорентина" - 42 (25), "Рома" - 41, "Верона" - 37, "Торино" - 33 (25), "Сассуоло" - 33, "Эмполи" - 31, "Болонья" - 31 (25), "Сампдория", "Специя" - 26, "Удинезе" - 25 (24), "Венеция" - 22 (25), "Кальяри" - 22, "Дженоа" - 16, "Салернитана" - 14 (24).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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