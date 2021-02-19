Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля

18 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" неожиданно проиграл дома загребскому "Динамо", "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Реал Сосьедад", "Тоттенхэм" в гостях с крупным счетом победил "Вольфсберг", "Шахтер" на чужом поле победил "Маккаби".

Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

"Краснодар" Россия – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:3 (1:1)

Голы: Петкович, 15 - 0:1, Берг, 28 - 1:1, Петкович, 54 - 1:2, Классон, 69 - 2:2, Атьемвен, 75 - 2:3

"Динамо" Киев Украина - "Брюгге" Бельгия - 1:1 (0:0)

Голы: Буяльский, 62 - 1:0, Мехеле, 67 - 1:1

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Шахтер" Украина - 0:2 (0:1)

Голы: Алан Патрик, 31 - 0:1, Тете, 90+3 - 0:2

"Реал Сосьедад" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:4 (0:1)

Голы: Бруну Фернандеш, 27 - 0:1, Бруну Фернандеш, 57 - 0:2, Рэшфорд, 64 - 0:3, Джеймс, 90 - 0:4

"Вольфсберг" Австрия – "Тоттенхэм" Англия - 1:4 (0:3)

Голы: Сон Хын Мин, 13 - 0:1, Бэйл, 28 - 0:2, Лукас Моура, 34 - 0:3, Линдль, 55 (с пенальти) - 1:3, Винисиус, 88 - 1:4

"Славия" Чехия – "Лестер" Англия - 0:0

"Црвена Звезда" Сербия – "Милан" Италия - 2:2 (0:1)

Голы: Панков, 42 (автогол) - 0:1, Канга, 52 (с пенальти) - 1:1, Эрнандес, 61 (с пенальти) - 1:2, Панков, 90+3 - 2:2

"Брага" Португалия – "Рома" Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Джеко, 5 - 0:1, Майораль, 87 - 0:2

"Янг Бойз" Швейцария – "Байер" Германия - 4:3 (3:0)

Голы: Фасснахт, 3 - 1:0, Сьебатшо, 19 - 2:0, Элиа, 44 - 3:0, Шик, 49 - 3:1, Шик, 52 - 3:2, Диаби, 68 - 3:3, Сьебатшо, 89 - 4:3

"Олимпиакос" Греция – ПСВ Нидерланды - 4:2 (3:2

Голы: Бухалакис, 9 - 1:0, Захави, 14 - 1:1, Мвила, 37 - 2:1, Захави, 39 - 2:2, Эль-Араби, 45 - 3:2, Масурас, 83 - 4:2

"Бенфика" Португалия – "Арсенал" Англия - 1:1 (0:0)

Голы: Пицци, 55 (с пенальти) - 1:0, Сака, 57 - 1:1

"Гранада" Испания – "Наполи" Италия - 2:0 (2:0)

Голы: Эррера, 19 - 1:0, Кенеди, 21 - 2:0

"Антверпен" Бельгия – "Рейнджерс" Шотландия - 3:4 (2:1)

Голы: Арибо, 38 - 0:1, Авенатти, 45 - 1:1, Рафаелов, 45+7 (с пенальти) - 2:1, Баришич, 59 (с пенальти) - 2:2, Онгла, 66 - 3:2, Кент, 83 - 3:3, Баришич, 90 (с пенальти) - 3:4

"Лилль" Франция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (0:0)

Голы: Веа, 72 - 1:0, Тадич, 87 (с пенальти) - 1:1, Броббей, 89 - 1:2

"Мольде" Норвегия – "Хоффенхайм" Германия - 3:3 (1:3)

Голы: Даббур, 8 - 0:1, Даббур, 28 - 0:2, Эллингсен, 41 - 1:2, Баумгартнер, 45 - 1:3, Андерсен, 70 - 2:3, Фофана, 74 - 3:3

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1)

Голы: Алькасер, 41 - 0:1, Фер Ниньо, 71 - 0:2

Не пропустите: Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо". | http://soccernews.ru