Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
18 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. "Краснодар" неожиданно проиграл дома загребскому "Динамо", "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Реал Сосьедад", "Тоттенхэм" в гостях с крупным счетом победил "Вольфсберг", "Шахтер" на чужом поле победил "Маккаби".
Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы
"Краснодар" Россия – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:3 (1:1)
Голы: Петкович, 15 - 0:1, Берг, 28 - 1:1, Петкович, 54 - 1:2, Классон, 69 - 2:2, Атьемвен, 75 - 2:3
"Динамо" Киев Украина - "Брюгге" Бельгия - 1:1 (0:0)
Голы: Буяльский, 62 - 1:0, Мехеле, 67 - 1:1
"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Шахтер" Украина - 0:2 (0:1)
Голы: Алан Патрик, 31 - 0:1, Тете, 90+3 - 0:2
"Реал Сосьедад" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:4 (0:1)
Голы: Бруну Фернандеш, 27 - 0:1, Бруну Фернандеш, 57 - 0:2, Рэшфорд, 64 - 0:3, Джеймс, 90 - 0:4
"Вольфсберг" Австрия – "Тоттенхэм" Англия - 1:4 (0:3)
Голы: Сон Хын Мин, 13 - 0:1, Бэйл, 28 - 0:2, Лукас Моура, 34 - 0:3, Линдль, 55 (с пенальти) - 1:3, Винисиус, 88 - 1:4
"Славия" Чехия – "Лестер" Англия - 0:0
"Црвена Звезда" Сербия – "Милан" Италия - 2:2 (0:1)
Голы: Панков, 42 (автогол) - 0:1, Канга, 52 (с пенальти) - 1:1, Эрнандес, 61 (с пенальти) - 1:2, Панков, 90+3 - 2:2
"Брага" Португалия – "Рома" Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Джеко, 5 - 0:1, Майораль, 87 - 0:2
"Янг Бойз" Швейцария – "Байер" Германия - 4:3 (3:0)
Голы: Фасснахт, 3 - 1:0, Сьебатшо, 19 - 2:0, Элиа, 44 - 3:0, Шик, 49 - 3:1, Шик, 52 - 3:2, Диаби, 68 - 3:3, Сьебатшо, 89 - 4:3
"Олимпиакос" Греция – ПСВ Нидерланды - 4:2 (3:2
Голы: Бухалакис, 9 - 1:0, Захави, 14 - 1:1, Мвила, 37 - 2:1, Захави, 39 - 2:2, Эль-Араби, 45 - 3:2, Масурас, 83 - 4:2
"Бенфика" Португалия – "Арсенал" Англия - 1:1 (0:0)
Голы: Пицци, 55 (с пенальти) - 1:0, Сака, 57 - 1:1
"Гранада" Испания – "Наполи" Италия - 2:0 (2:0)
Голы: Эррера, 19 - 1:0, Кенеди, 21 - 2:0
"Антверпен" Бельгия – "Рейнджерс" Шотландия - 3:4 (2:1)
Голы: Арибо, 38 - 0:1, Авенатти, 45 - 1:1, Рафаелов, 45+7 (с пенальти) - 2:1, Баришич, 59 (с пенальти) - 2:2, Онгла, 66 - 3:2, Кент, 83 - 3:3, Баришич, 90 (с пенальти) - 3:4
"Лилль" Франция – "Аякс" Нидерланды - 1:2 (0:0)
Голы: Веа, 72 - 1:0, Тадич, 87 (с пенальти) - 1:1, Броббей, 89 - 1:2
"Мольде" Норвегия – "Хоффенхайм" Германия - 3:3 (1:3)
Голы: Даббур, 8 - 0:1, Даббур, 28 - 0:2, Эллингсен, 41 - 1:2, Баумгартнер, 45 - 1:3, Андерсен, 70 - 2:3, Фофана, 74 - 3:3
"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Алькасер, 41 - 0:1, Фер Ниньо, 71 - 0:2
Не пропустите: Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба
-
Провал "Краснодара", феерии "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма": все результаты Лиги Европы 18 февраля
-
"Аякс" без Промеса обыграл "Лилль" в Лиге Европы
-
"Рейнджерс" Джеррарда одержал яркую победу в Лиге Европы
-
Тренер "Краснодара" назвал сроки восстановления травмированного Сафонова
-
"Наполи" неожиданно проиграл испанскому клубу в Лиге Европы
-
"Бенфика" и "Арсенал" не выявили победителя в матче Лиги Европы
-
"Шахтер" обыграл израильский клуб в Лиге Европы
-
1
Буффон наказан за богохульство во время матча
-
Бывший вратарь ЦСКА Чепчугов отметился очередным странным постом в соцсети
-
Российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне
-
Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо"
-
Известный врач озвучил плохой прогноз по травме Сафонова
-
Кассано высказался о проблемах "Ювентуса" в Лиге Чемпионов
-
1
Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал"
-
Жена Жиркова порадовала фанатов фото в купальнике
-
"Олимпиакос" в результативном матче победил ПСВ в Лиге Европы
-
"Янг Бойз" с хоккейным счетом обыграл "Байер"
-
"Милан" упустил победу в Лиге Европы, "Рома" выиграла в гостях
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0