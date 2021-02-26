Провал "Лестера" и "Байера", украинские клубы проходят дальше, а последний российский вылетел: все итоги 1/16 финала Лиги Европы

Завершились все матчи 1/16 Лиги Европы сезона 2020/2021. Из неожиданных итогов можно отметить вылет "Лестера" от пражской "Славии". Поражение дома 0:2 стало фатальным для "лис". Норвежский "Мольде" тоже преподнес сенсацию, обыграв "Хоффенхайм" в гостях 2:0. "Милан", не смотря на ничью 1:1 с "Црвеной Звездой" прошел дальше, а вот "Наполи" не помогла даже победа 2:1 над "Гранадой". Испанцы дома играли лучше и прошли в следующий этап. Невероятный матч состоялся в Греции, где "Арсенал" встречался с "Бенфикой". Португальцы до последних минут держали нужный им счет, но "канониры" все таки смогли вырвать победу 3:2. представляем все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.



Результаты матчей:



"Тоттенхэм" - "Вольфсберг" - 4:0 (первый матч 4:1)

"Шахтер" Донецк - "Маккаби" Тель-Авив -1:0 (первый матч 2:0)

"Рейнджерс" - "Антверпен" - 5:2 (первый матч 4:3)

"Наполи" - "Гранада" - 2:1 (первый матч 0:2)

"Хоффенхайм" - "Мольде" - 0:2 (первый матч 3:3)

"Вильярреал" - "Зальцбург" - 2:1 (первый матч 2:0)

"Аякс" - "Лилль" - 2:1 (первый матч 2:1)

"Арсенал" - "Бенфика" - 3:2 (первый матч 1:1)

"Рома" - "Брага" - 3:1 (первый матч 2:0)

ПСВ - "Олимпиакос" - 2:1 (первый матч 2:4)

"Милан" - "Црвена Звезда" 1:1 (первый матч 2:2)

"Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад" - 0:0 (первый матч 4:0)

"Лестер" - "Славия" Прага - 0:2 (первый матч 0:0)

"Динамо" Загреб - "Краснодар" - 1:0 (первый матч 3:2)

"Брюгге" - "Динамо" Киев - 0:1 (первый матч 1:1)

"Байер" - "Янг Бойз" - 0:2 (первый матч 3:4)



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