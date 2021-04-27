Провал "Милана", феерия "Аталанты" и осечка "Ювентуса": все результаты 33-го тура Серии А

Фото: Твиттер @SerieA_EN

Подошел к концу 33-й тур итальянской Серии А. "Интер" продолжает путь к первому за много лет чемпионству. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Верону" 1:0 и упрочила свое лидерство. После осечки "Милана", который разгромно проиграл на выезде "Лацио" 0:3, на второе место поднялась "Аталанта". Команда Алексея Миранчука не заметила "Болонью" и уничтожила соперника со счетом 5:0. Россиянин смог отметиться голом. "Ювентус" продолжает лихорадить. На этот раз "старая синьора" не смогла переиграть "Фиорентину" и довольствовалась ничьей 1:1. Представляем итоги всех матчей 33-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Дженоа" - "Специя" - 2:0

"Парма" - "Кротоне" - 3:4

"Сассуоло" - "Сампдория" - 1:0

"Беневенто" - "Удинезе" - 2:4

"Фиорентина" - "Ювентус" - 1:1

"Интер" - "Верона" - 1:0

"Кальяри" - "Рома" - 3:2

"Аталанта" - "Болонья" - 5:0

"Торино" - "Наполи" - 0:2

"Лацио" - "Милан" - 3:0

Турнирная таблица: "Интер" (79), "Аталанта" (68), "Наполи" (66), "Ювентус" (66), "Милан" (66), "Лацио" (61), "Рома" (55), "Сассуоло" (52), "Сампдория" (42), "Верона" (41), "Удинезе" (39), "Болонья" (38), "Дженоа" (36), "Фиорентина" (34), "Специя" (33), "Торино" (31), "Кальяри" (31), "Беневенто" (31), "Парма" (20), "Кротоне" (18).