Провал "Милана", феерия "Аталанты" и осечка "Ювентуса": все результаты 33-го тура Серии А
Фото: Твиттер @SerieA_EN
Подошел к концу 33-й тур итальянской Серии А. "Интер" продолжает путь к первому за много лет чемпионству. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Верону" 1:0 и упрочила свое лидерство. После осечки "Милана", который разгромно проиграл на выезде "Лацио" 0:3, на второе место поднялась "Аталанта". Команда Алексея Миранчука не заметила "Болонью" и уничтожила соперника со счетом 5:0. Россиянин смог отметиться голом. "Ювентус" продолжает лихорадить. На этот раз "старая синьора" не смогла переиграть "Фиорентину" и довольствовалась ничьей 1:1. Представляем итоги всех матчей 33-го тура Серии А.
Результаты матчей:
"Дженоа" - "Специя" - 2:0
"Парма" - "Кротоне" - 3:4
"Сассуоло" - "Сампдория" - 1:0
"Беневенто" - "Удинезе" - 2:4
"Фиорентина" - "Ювентус" - 1:1
"Интер" - "Верона" - 1:0
"Кальяри" - "Рома" - 3:2
"Аталанта" - "Болонья" - 5:0
"Торино" - "Наполи" - 0:2
"Лацио" - "Милан" - 3:0
Турнирная таблица: "Интер" (79), "Аталанта" (68), "Наполи" (66), "Ювентус" (66), "Милан" (66), "Лацио" (61), "Рома" (55), "Сассуоло" (52), "Сампдория" (42), "Верона" (41), "Удинезе" (39), "Болонья" (38), "Дженоа" (36), "Фиорентина" (34), "Специя" (33), "Торино" (31), "Кальяри" (31), "Беневенто" (31), "Парма" (20), "Кротоне" (18).
Фото: Твиттер @SerieA_EN
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17