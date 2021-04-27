Провал "Милана", феерия "Аталанты" и осечка "Ювентуса": все результаты 33-го тура Серии А

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Провал "Милана", феерия "Аталанты" и осечка "Ювентуса": все результаты 33-го тура Серии АФото: Твиттер @SerieA_EN
Подошел к концу 33-й тур итальянской Серии А. "Интер" продолжает путь к первому за много лет чемпионству. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Верону" 1:0 и упрочила свое лидерство. После осечки "Милана", который разгромно проиграл на выезде "Лацио" 0:3, на второе место поднялась "Аталанта". Команда Алексея Миранчука не заметила "Болонью" и уничтожила соперника со счетом 5:0. Россиянин смог отметиться голом. "Ювентус" продолжает лихорадить. На этот раз "старая синьора" не смогла переиграть "Фиорентину" и довольствовалась ничьей 1:1. Представляем итоги всех матчей 33-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Дженоа" - "Специя" - 2:0
"Парма" - "Кротоне" - 3:4
"Сассуоло" - "Сампдория" - 1:0
"Беневенто" - "Удинезе" - 2:4
"Фиорентина" - "Ювентус" - 1:1
"Интер" - "Верона" - 1:0
"Кальяри" - "Рома" - 3:2
"Аталанта" - "Болонья" - 5:0
"Торино" - "Наполи" - 0:2
"Лацио" - "Милан" - 3:0

Турнирная таблица: "Интер" (79), "Аталанта" (68), "Наполи" (66), "Ювентус" (66), "Милан" (66), "Лацио" (61), "Рома" (55), "Сассуоло" (52), "Сампдория" (42), "Верона" (41), "Удинезе" (39), "Болонья" (38), "Дженоа" (36), "Фиорентина" (34), "Специя" (33), "Торино" (31), "Кальяри" (31), "Беневенто" (31), "Парма" (20), "Кротоне" (18).

Фото: Твиттер @SerieA_EN
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Осечки "Ливерпуля" и "Ман Юнайтед", провал "Вулверхэмптона" и волевая победа "Лестера": все результаты 33-го тура АПЛ

Осечки "Ливерпуля" и "Ман Юнайтед", провал "Вулверхэмптона" и волевая победа "Лестера": все результаты 33-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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