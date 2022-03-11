Провал "Монако", неудача "Барселоны", феерия "Рейнджерс": результаты Лиги Европы 10 марта

Фото: инстаграм "Браги/Автор неизвестен

10 марта состоялись пять матчей 1/8 финала Лиги Европы. Стоит отметить поражение "Монако" от "Браги", ничью "Барселоны" и "Галатасарая", а также крупную победу "Рейнджерс" над "Црвеной Звездой".

"Барселона" Испания – "Галатасарай" Турция - 0:0

"Севилья" Испания – "Вест Хэм" Англия - 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Хаддади, 60 - 1:0

"Аталанта" Италия – "Байер" Германия - 3:2 (2:1)

Голы: Арангис, 11 - 0:1, Малиновский, 23 - 1:1, Муриэль, 25 - 2:1, Муриэль, 49 - 3:1, Диаби, 69 - 3:2

"Брага" Португалия – "Монако" Франция - 2:0 (1:0)

Голы: Абель Руис, 3 - 1:0, Витор Оливейра, 89 - 2:0

"Рейнджерс" Шотландия – "Црвена Звезда" Сербия - 3:0 (2:0)

Голы: Тавернье, 11 (с пенальти) - 1:0, Морелос, 15 - 2:0, Балогун, 51 - 3:0

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