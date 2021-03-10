Провал Пирло, провал Роналду, провал "Ювентуса": разбираем, почему чемпион Италии не дожал "Порту" в большинстве

Андреа Пирло – out?

"Ювентус" явно провалил чемпионскую гонку в Италии, но в этом был даже определенный плюс – можно заранее переключиться на Лигу Чемпионов. Не обязательно было даже выигрывать турнир. От Андреа Пирло требовалось хотя бы прорвать барьер четвертьфинала, который не удалось преодолеть ни в последнем сезоне Макса Аллегри, ни во время короткой каденции Маурицио Сарри (тот вообще вылетел в 1/8). Для такого проекта, как "Ювентус", это был не только позор, а и огромные репутационные потери – а значит, и потери финансовые. Сама судьба улыбалась туринцам. "Порту" был единственным представителем плей-офф ЛЧ не из ТОП-5 лиг. При всех достоинствах, этот коллектив не мог претендовать на статус опасного соперника для гранда – тем более, что даже в Португалии "драконы" сейчас не самые сильные. Перед ответным матчем против "Юве" подопечные Сержио Консейсау, например, проиграли "Браге" (2:3) и расписали нули со "Спортингом".

Нельзя сказать, что Андреа Пирло не готовился к встрече. Наоборот – он качественно проанализировал предыдущий матч и подготовился к агрессивному прессингу в собственный штрафной, вот только "Порту" так играть уже не собирался. Гости сели в средней блок и оборонялись линией в шесть игроков, а хозяева оперативно на этот план не среагировали. В первые полчаса опорники продолжали отходить к центрбекам, так как им необходима помощь при розыгрыше под давлением – в то время как пространство между линиями "драконов" в центре некому было атаковать. К тому же, фулбека сидели очень низко. Как следствие, "Порту" в 2-3 футболиста крепко держал центр и при каждой попытке "Юве" выйти в атаку наказывал убийственными контрвыпадами.

Затем "Ювентус" подстроился. Роналду сместился в центр, фулбеки начали работать активнее, а Бонуччи стал раздавать фирменные диагонали и сам ходил в атаку. Быстро нашлись и ослабленные зоны гостей (правый фланг обороны). Именно из этих действий и прилетели два гола Кьезы и несколько моментов после них. "Юве", как это часто было при Пирло, переломил ход встречи – впрочем, это не оправдывает 30-минутную заминку туринцев в первом тайме. Истинно топовый коллектив и настоящий топовый тренер раскусил бы проблему вдвое быстрее и не пропустил бы гол на 19-й минуте. Впрочем, даже доминирование в течение часа игры в большинстве не принесло "Ювентусу" чего-то действительно интересного. Все атаки так или иначе были связаны с забросами на левый фланг, где Кьеза и Роналду должны были что-то организовать на технике. Второй вариант – это подачи Куадрадо. Третий – дальние удары. Вот и все, что придумали "бьянконери" при длительной численном превосходстве над скромным "Порту". Это было слишком банально, прогнозируемо и медленно. Конечно, класс футболистов и исполнение в отдельных эпизодах все равно могли принести успех, но с такой игрой "Ювентус" позорно бы вылетел уже в следующем раунде.

"Порту" уверенно держался, а в овертайме еще и наказал соперника голом со стандарта. Именно так и играют в Лиге Чемпионов. Вообще, лучшие моменты в экстра-таймах имели именно "драконы", что опять же ставит вопрос к Пирло – как гранд мог в большинстве выглядеть хуже после 90 минут игры с чемпионом Португалии? У "Ювентуса" не было свежести ни в головах, ни в ногах. Словом, сеньор Андреа провалился. Как в матчах против "Порту", так и в сезоне в целом. Ставка на легенду на тренерском мостике не сработала – оказалось, что без опытного тренера штамповать чемпионства в Италии невозможно, а о четвертьфинале ЛЧ можно не мечтать. Впрочем, касательно увольнения тренера Андреа Аньелли стоит еще подумать – во многих поединках "Ювентус" выглядел здорово, а Андреа Пирло проявил себя неплохим тренером-новичком. Он классно готовится к соперникам и умеет адаптироваться по ходу матча, но оперативность мышления невысока, а игра его команды явно сырая. К тому же, алленаторе банально не хватает опыта, чтобы правильно выставить стенку. Увольнение Аллегри было ошибочным, а Маурицио Сарри дали только год на реализацию идей. Если и Андреа Пирло не позволят попробовать развить проект, то вопрос нужно будет ставить к руководству клуба – такая ситуация уже явно ненормальная.

Провал Роналду

Еще одно неоднозначное решение семьи Аньелли – подписание Роналду. В финансовом плане трансфер оправдал себя, но в тактическом владелец подложил своим тренерам золотую свинью. Конечно, говорить так о футболисте, которому за три года удалось стать третьим бомбардиром "Ювентуса" в XXI веке, не слишком справедливо – но это факт. Коучам с ним трудно. Массимо Аллегри был системным тренером, в футбол которого прима вроде Криштиану просто не вписывалась – как только португалец приехал в Турин, "Юве" вылетел из 1/4 финала ЛЧ от "Аякса". С "Сарриболом" была похожая история, только вылет произошел в 1/8 финала от "Лиона" – и здесь, по слухам в итальянских СМИ, нападающий еще и поставил выбор перед руководством. Мол, или мы ищем нового коуча, или я иду завоевывать ЛЧ в другой клуб.

Аньелли нашел авторитета для КР7, однако тактические проблемы никуда не делись. Роналду все так же пассивно отрабатывает в прессинге (хотя и активнее того же Месси в "Барсе") и слишком сильно перетягивает игру на себя – причем это касается не только перекатывание мяча, а и стандартов. Теперь их должен выполнять исключительно Криш – и он их стабильно не забивает, в отличие от Дибалы. Конкретно же против "Порту" можно говорить о явном провале Криша. Да, именно он сбросил мяч под удар Кьезе и именно после его замыкания головой произошел голевой угловой на 117-й минуте – впрочем, это были единственные полезные действия от португальца. Большую часть времени КР7 просто занимал чье-то место на поле (например, того же Кулусевски). В активе Криша только три незаблокированных удара (всего один опасный), ноль ключевых передач (исключая голевой скидки), ноль передач в продвижение, ноль обыгрышей на дриблинге из трех попыток и семь проигранных единоборств на земле из десяти. При этом Роналду по показателю ожидаемой остроты передач умудрился зайти в минус.

Все это вылилось в первый с 2005 года матч плей-офф Лиги Чемпионов, в котором Роналду не забил. К тому же, именно он пропустил мяч под стенкой при ударе Оливейры со штрафного, разгневав Фабио Капелло в эфире Sky Sports. Только на родине радуются "успехам" Криша – в соцсетях смеются, что тот продолжает вытаскивать на своих плечах национальный футбол. Роналду же явно не до смеха. Он вылетел из 1/8 финала Лиги Чемпионов во второй раз подряд, а до этого вылетал в четвертьфинале. Криштиану уже 36 лет – и он переходил в "Ювентус" именно за очередным "ушастым". Теперь же можно уверенно говорить, что переход стал ошибочным для всех сторон: "Реал" потерял икону и сих пор не компенсировал уход голеадора, "Ювентус" потерял структуру игры, а Роналду потерял победы в любимом турнире – вчера он в нем даже не забил.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников