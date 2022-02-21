Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ от "Нанта", неудачу "Марселя" в игре с "Клермоном", а также ничью "Монако" во встрече с "Бордо".

"Марсель" – "Клермон" - 0:2 (0:1)

Голы: Байо, 13 - 0:1, Аллевина, 84 - 0:2

"Нант" - ПСЖ - 3:1 (3:0)

Голы: Коло-Муани, 4 - 1:0, Мерлен, 16 - 2:0, Блас (пен), 45 - 3:0, Неймар, 47 - 3:1

"Бордо" – "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Уден, 22 - 1:0, Марсело, 67 (автогол) - 1:1

"Ницца" - "Анжер" - 1:0 (1:0)

Гол: Клюйверт, 19 - 1:0.

"Ланс" - "Лион" - 1:1 (1:1)

Голы: Клосс, 13 - 1:0, Кадевере, 44 - 1:1

"Лилль" - "Метц" - 0:0

"Ренн" – "Труа" - 4:1 (2:1)

Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Гирасси, 20 - 2:0, Угбо, 39 - 2:1, Терье, 75 - 3:1, Лаборд, 87 (с пенальти) - 4:1

"Реймс" – "Брест" - 1:1 (1:1)

Голы: Фас, 4 - 1:0, Сатриано, 34 - 1:1

"Лорьян" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)

Гол: Саванье, 56 - 0:1

"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (2:2)

Голы: Будебуз, 4 - 1:0, Диалло, 21 - 1:1, Перрен, 30 - 1:2, Хазри, 34 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 45, "Страсбур" - 42, "Ренн" - 40, "Монако", "Нант", "Лион" - 38, "Монпелье", "Ланс" - 37, "Лилль" - 36, "Брест" - 32, "Анжер" - 29, "Реймс" - 28, "Клермон" - 27, "Сент-Этьен" - 22, "Труа", "Лорьян", "Метц", "Бордо" - 21.

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