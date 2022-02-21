Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

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Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ от "Нанта", неудачу "Марселя" в игре с "Клермоном", а также ничью "Монако" во встрече с "Бордо".

"Марсель" – "Клермон" - 0:2 (0:1)
Голы: Байо, 13 - 0:1, Аллевина, 84 - 0:2

"Нант" - ПСЖ - 3:1 (3:0)
Голы: Коло-Муани, 4 - 1:0, Мерлен, 16 - 2:0, Блас (пен), 45 - 3:0, Неймар, 47 - 3:1

"Бордо" – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Уден, 22 - 1:0, Марсело, 67 (автогол) - 1:1

"Ницца" - "Анжер" - 1:0 (1:0)
Гол: Клюйверт, 19 - 1:0.

"Ланс" - "Лион" - 1:1 (1:1)
Голы: Клосс, 13 - 1:0, Кадевере, 44 - 1:1

"Лилль" - "Метц" - 0:0 

"Ренн" – "Труа" - 4:1 (2:1)
Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Гирасси, 20 - 2:0, Угбо, 39 - 2:1, Терье, 75 - 3:1, Лаборд, 87 (с пенальти) - 4:1

"Реймс" – "Брест" - 1:1 (1:1)
Голы: Фас, 4 - 1:0, Сатриано, 34 - 1:1

"Лорьян" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)
Гол: Саванье, 56 - 0:1

"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (2:2)
Голы: Будебуз, 4 - 1:0, Диалло, 21 - 1:1, Перрен, 30 - 1:2, Хазри, 34 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 45, "Страсбур" - 42, "Ренн" - 40, "Монако", "Нант", "Лион" - 38, "Монпелье", "Ланс" - 37, "Лилль" - 36, "Брест" - 32, "Анжер" - 29, "Реймс" - 28, "Клермон" - 27, "Сент-Этьен" - 22, "Труа", "Лорьян", "Метц", "Бордо" - 21. 

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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