Провал ПСЖ, неудачи "Марселя" и "Монако": результаты 25-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ от "Нанта", неудачу "Марселя" в игре с "Клермоном", а также ничью "Монако" во встрече с "Бордо".
"Марсель" – "Клермон" - 0:2 (0:1)
Голы: Байо, 13 - 0:1, Аллевина, 84 - 0:2
"Нант" - ПСЖ - 3:1 (3:0)
Голы: Коло-Муани, 4 - 1:0, Мерлен, 16 - 2:0, Блас (пен), 45 - 3:0, Неймар, 47 - 3:1
"Бордо" – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Уден, 22 - 1:0, Марсело, 67 (автогол) - 1:1
"Ницца" - "Анжер" - 1:0 (1:0)
Гол: Клюйверт, 19 - 1:0.
"Ланс" - "Лион" - 1:1 (1:1)
Голы: Клосс, 13 - 1:0, Кадевере, 44 - 1:1
"Лилль" - "Метц" - 0:0
"Ренн" – "Труа" - 4:1 (2:1)
Голы: Гирасси, 14 - 1:0, Гирасси, 20 - 2:0, Угбо, 39 - 2:1, Терье, 75 - 3:1, Лаборд, 87 (с пенальти) - 4:1
"Реймс" – "Брест" - 1:1 (1:1)
Голы: Фас, 4 - 1:0, Сатриано, 34 - 1:1
"Лорьян" – "Монпелье" - 0:1 (0:0)
Гол: Саванье, 56 - 0:1
"Сент-Этьен" – "Страсбур" - 2:2 (2:2)
Голы: Будебуз, 4 - 1:0, Диалло, 21 - 1:1, Перрен, 30 - 1:2, Хазри, 34 - 2:2
Положение команд: ПСЖ - 59, "Марсель" - 46, "Ницца" - 45, "Страсбур" - 42, "Ренн" - 40, "Монако", "Нант", "Лион" - 38, "Монпелье", "Ланс" - 37, "Лилль" - 36, "Брест" - 32, "Анжер" - 29, "Реймс" - 28, "Клермон" - 27, "Сент-Этьен" - 22, "Труа", "Лорьян", "Метц", "Бордо" - 21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13