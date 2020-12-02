Провал "Реала", феерия от "Интера" и отыгрыш "Баварии": все результаты Лиги Чемпионов 1 декабря

1 декабря ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Шахтер", как и в первом круге, победил "Реал". "Интер" в результативном матче победил менхенгладбахскую "Боруссию". "Бавария" в концовке встречи ушла от поражения в матче с "Атлетико".

Группа А

"Локомотив" Россия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:3 (0:2)

Голы: Бериша, 28 - 0:1, Бериша, 41 - 0:2, Миранчук, 79 (с пенальти) - 1:2, Адейеми, 81 - 1:3

"Атлетико" Испания – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)

Голы: Фелиш, 26 - 1:0, Мюллер, 86 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Бавария" - 13, "Атлетико" - 6, "Ред Булл Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.

Группа В

"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 2:0 (0:0)

Голы: Дентиньо, 57 - 1:0, Соломон, 82 - 2:0

"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Интер" Милан Италия - 2:3 (1:1)

Голы: Дармиан, 17 - 0:1, Плеа, 45+1 - 1:1, Лукаку, 64 - 1:2, Лукаку, 73 - 1:3, Плеа, 75 - 2:3

Положение команд: "Боруссия" - 8, "Шахтер", "Реал" - 7, "Интер" - 5.

Группа С

"Порту" Португалия – "Манчестер Сити" Англия - 0:0

"Марсель" Франция – "Олимпиакос" Греция - 2:1 (0:1)

Голы: Камара, 33 - 0:1, Пайет, 55 (с пенальти) - 1:1, Пайет, 75 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос", "Марсель" - 3.

Группа D

"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды 1:0 (0:0)

Гол: Джонс, 58 - 1:0

"Аталанта" Италия – "Мидтьюлланд" Дания - 1:1 (0:1)

Голы: Шольц, 13 - 0:1, Ромеро, 79 - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланд" - 1.

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