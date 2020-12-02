Провал "Реала", феерия от "Интера" и отыгрыш "Баварии": все результаты Лиги Чемпионов 1 декабря
1 декабря ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Шахтер", как и в первом круге, победил "Реал". "Интер" в результативном матче победил менхенгладбахскую "Боруссию". "Бавария" в концовке встречи ушла от поражения в матче с "Атлетико".
Группа А
"Локомотив" Россия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:3 (0:2)
Голы: Бериша, 28 - 0:1, Бериша, 41 - 0:2, Миранчук, 79 (с пенальти) - 1:2, Адейеми, 81 - 1:3
"Атлетико" Испания – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Фелиш, 26 - 1:0, Мюллер, 86 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: "Бавария" - 13, "Атлетико" - 6, "Ред Булл Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3.
Группа В
"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 2:0 (0:0)
Голы: Дентиньо, 57 - 1:0, Соломон, 82 - 2:0
"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Интер" Милан Италия - 2:3 (1:1)
Голы: Дармиан, 17 - 0:1, Плеа, 45+1 - 1:1, Лукаку, 64 - 1:2, Лукаку, 73 - 1:3, Плеа, 75 - 2:3
Положение команд: "Боруссия" - 8, "Шахтер", "Реал" - 7, "Интер" - 5.
Группа С
"Порту" Португалия – "Манчестер Сити" Англия - 0:0
"Марсель" Франция – "Олимпиакос" Греция - 2:1 (0:1)
Голы: Камара, 33 - 0:1, Пайет, 55 (с пенальти) - 1:1, Пайет, 75 (с пенальти) - 2:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 13, "Порту" - 10, "Олимпиакос", "Марсель" - 3.
Группа D
"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды 1:0 (0:0)
Гол: Джонс, 58 - 1:0
"Аталанта" Италия – "Мидтьюлланд" Дания - 1:1 (0:1)
Голы: Шольц, 13 - 0:1, Ромеро, 79 - 1:1
Положение команд: "Ливерпуль" - 12, "Аталанта" - 8, "Аякс" - 7, "Мидтьюлланд" - 1.
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|Боруссия Дортмунд
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|Осер
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|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
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|9
|3
|АЕК
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|6
|4
|Генк
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|4
|Группа D
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|Интер Милан
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|11
|2
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|6
|8
|3
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|8
|4
|Русенборг
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|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
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|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
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|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
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|15
|2
|Байер Леверкузен
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|9
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4