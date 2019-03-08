Провал "Реала" и ПСЖ, счастливый билет Сульшера и боль россиян в битве с испанцами: итоги ушедшей еврокубковой недели

Очередная еврокубковая неделя стала историей. Историей, которая подарила несколько незабываемых камбеков, а также напомнила, что все в этом мире временно, особенно победы "Реала" в Лиге Чемпионов. На этой философской ноте редакция Soccernews предлагает начать подводить главные итоги ушедшей еврокубковой недели, где, кроме всего прочего, играли и российские команды.

Де Йонг против Модрича, или триумф молодого поколения

Во вторник программу очередной еврокубковой недели открыли "Реал" и "Аякс". После первого матча этих команд на "Йохан Кройфф Арене" все эксперты сходились на мысли, что "сливочные" удержат свое преимущество, ведь "аяксидам" в любом случае нужно было забивать на "Бернабеу" 2 гола. Однако, существовал и другой лагерь людей! Он утверждал, что по той игру, которую подопечные Эрика тен Хага демонстрировали дома, у голландцев есть большие шансы на успех. Заявления были бы беспочвенными, если бы не одна важная деталь – недавно УЕФА дисквалифицировала Серхио Рамоса, за то, что он решил "обнулиться" в первой встрече этих клубов, чтобы спокойно приступить к игре в четвертьфинале. В этом сезоне "Реал" играл лишь несколько матчей без своего капитана, и все они были из рук вон плохи в плане обороны собственных ворот.

Встреча началась с того, что уже к 20 минуте "Аякс" выполнил свою "программу минимум" на матч, забил 2 гола и мог спокойно играть от соперника, так как уже "Реалу" нужно было бегать вперед и спасать ситуацию. Игра могла пойти по совершенно иному сценарию, если бы на 4 минуте встречи Варан забил гол головой после своего отличного подключения в чужую штрафную. Но и перекладина в том эпизоде не стала фатальным исходом, куда более критичней оказалась ошибка Тони Крооса на своей половине поля, к которого отобрал мяч Тадич. Этот эпизод во многом напомнил проигранный поединок против ЦСКА, где немецкий полузащитник исполнил практически идентичную голевую потерю (даже зона приблизительно та же), вот только с армейцами следовал неточный пас, а здесь Крооса просто продавили. Удивительное дело, как "Аякс" улучшил свою результативность в сравнении с первой встречей, где в сетку не летело вообще ничего. Здесь же команда Эрика тен Хага умудрилась забить 2 гола с 2 эпизодов. И снова в центре внимания оказался Душан Тадич. Серб заставил всех ахнуть, красиво обыграв Каземиро в стиле Зидана на 16 минуте поединка, но, на самом деле, в этом эпизоде он отыграл сразу пятерых соперников, которые просто не могли понять, что происходит на поле. Итоговая передача на Нереса и счет 2:0 стали лишь логическим завершением момента, после которого "Реал" окончательно поплыл, кроме всего прочего, потеряв из-за травм еще и двух основных вингеров по ходу первого тайма.

Одним из главных локальных противостояний данного поединка стала борьба в центре поля между Лукой Модричем и Френки Де Йонгом. В первом мачта голландец не давал спуску своему хорватскому коллеге, а на "Бернабеу" четко показал, что уже сейчас, даже не дожидаясь ухода Бускетса, он является готовым ключевым игроков для "Барселоны". Согласно порталу WhoScored, Де Йонг смог отличиться 100-ой точностью верховых единоборств (1), 100-ой точностью отборов (3), 2 успешными попытками дриблинга и точностью передач практически 90 процентов. Обладатель Золотого Мяча трудился немного больше, так как хорват смог стать и лидером матча по отборам (4), и больше боролся наверху, но вот ведь какая штука получилась – Де Йонг был эффективней во всех компонентах, ведь там, где голландец показывал 100-процентную точность, Модрич мог выдать только 50%. И даже визуально было заметно, что нидерландский футболист все больше и больше "съедает" ключевого полузащитника "Реала". В некоторой мере это противостояние и стало ключевым, так как проигранный центр поля не дал королевскому клубу доминировать, а именно это и требовалось в этом поединке. Атакующие парни тен Хага очень проворные, но многие из них являются очень молодыми. Малейший признак доминирование мог их сломать.

Снова не утихают разговоры о VAR, о котором речь пойдет и на следующий день ЛЧ, а конкретно об эпизоде, случившимся на 62 минуте поединка. Пересек ли игровой снаряд линию поля в моменте с отбором Мазрауи и атакой на ворота "Реала", которая закончилась фантастическим ударом Тадича и счетом 3:0, ставшим похоронным для Солари и компании? Согласною футбольным правилам, мяч считается за пределами поля, когда он полностью пересек линию. В данном эпизоде определить точную позицию мяча было просто невозможно, так как не было камеры, которая стояла бы прямо над мячом. Именно потому все, в тому числе и судья, начали тыкать пальцем в небо и рисовать замысловатые проекции, которые и показали, что часть игрового снаряда все же оставалась на линии. Как показывает практика, все виды проекций, в том числе нарисованные в уме или на скорую руку, не дают четкого понимания в правильности трактовки эпизода. Чтобы окончательно доказать "Реалу", что "Аякс" сильнее во всем и должен выходить в четвертьфинал, жизнь подкинула королевскому клубу штрафной Ласа Шоне практически возле левой боковой линии. В обычной жизни вероятность того, что подобный удар залетит, равняется 1 к 1000, но в этот магический вечер Куртуа умудрился пустить себе за шиворот и этот мяч, который, абсолютно точно, будет претендовать на статус самого красивого взятия ворот в этом сезоне Лиги Чемпионов. Между этими двумя эпизодами "Реал" забил, но это их никак не спасло. 1:4 – "Реал" проиграл 3 матча кряду на "Бернабеу", проиграл 3 турнира за неделю, а Солари у руля королевского клуба продержится недолго. Ходят слухи, что Жозе уже в Мадриде!

День VAR

На второй день веселостей в Лиге Чемпионов очередь удивлять пришла к "Манчестер Юнайтед". Однако, от "красных дьяволов" ждали прохода дальше еще меньше, чем от "Аякса", ибо: (а) домашнее поражение 2:0 было само по себе болезненно; (б) Тухель ставит в Париже привлекательную игру, и в первом поединке он показал, что тактически сильнее Сульшера; (в) у "Юнайтед" не могло играть десять(!) футболистов, как минимум шесть из которых можно назвать ключевыми (отсутствовал весь центр поля в лице Погба, Эрреры и Матича, а также 4 ключевых вингера). В чем секрет "Юнайтед"? В первую очередь, в ошибках самих парижан. Уже на второй минуте Керер привез гол на свои ворота после неудачного паса назад. А ближе к концу первого тайма Буффон абсолютно неожиданно не смог удержать в руках не самый сильный удар Рэшфорда с дальней дистанции, и позволил Лукаку расстрелять себя с ближней дистанции. ПСЖ был интересней, напористей и, что самое главное, более опытным (казалось ведь, где ПСЖ, а где еврокубковый опыт). Но у "Юнайтед" нашелся аргумент в виде трех ударов по воротам, 2 из которых были в одной атаки, и двум голам.

Во втором тайме Сульшер сделал единственно правильный вариант – приберег все попытки навалы и забивания третьего гола на конец матча, так как любая попытка пойти вперед большими силами на условной 60 минуте сразу же наказывалась бы быстрыми выпадами ПСЖ, и ни о каком четвертьфинале речь даже не заходила бы. Но даже без этого Париж имел в своем активе отмененный гол, штангу и несколько опасных подходов, которые могли хоронить "дьяволов" еще до финального штурма. Интересно, что даже навала на последних минутах от "Юнайтед" была достаточно пассивной, было ощущение, что теперь хозяева сами побегут в атаку и забьют. Общий исход матча предопределила нелепая случайность: Кимпембе пытался заблокировать дальний удар, который, по всей видимости, даже не шел в створ, но прыгнул так неудачно, что мяч угодил в руку. Момент был очень спорным, так как можно было найти множество лазеек в правилах в пользу центрального защитника парижан, но арбитр взял на себя ответственность поставить на точку после просмотра VAR, а Рэшфорд отправил МЮ дальше. ПСЖ стал не только первой командой в истории ЛЧ, которая вылетела после домашних 4:0, но еще и первым коллективом, который не смог удержать гостевые 0:2.

Во втором матче этого дня встречались "Порту" и "Рома". Безусловно, эта встреча не воспринималась как интересная на фоне битвы ПСЖ и МЮ, однако она тоже имеет право на пару слов, так как стала причиной нескольких фундаментальных событий. Во-первых, ее исход также был решен с помощью системы VAR, но не в основное время, как в предыдущем случае, а в дополнительное. На 114 минуте Флоренци неудачно потянул за шиворот одного из футболистов "драконов", который, в случае нормального исхода, даже не доставал до летящего мяча. Итог – пенальти и вылет римского клуба. Во-вторых, на следующий день после поединка официальный сайт "Ромы" огласил о том, что главный тренер команды Ди Франческо уволен. Это событие назревало давно в связи с не самыми лучшими результатами команды в чемпионате, и "Порту" выступил в роле катализатора.

Россия – Испания – 0:2

Нельзя обойти стороной и российские клубы, которые вчера защищали флаг своей страны в рамках Лиги Европы. Программу начал питерский "Зенит" и, прямо скажем, удивил, в плохом смысле этого слова. Испанские команды никогда не были легкими соперниками для команд из России, но конкретно этот "Вильярреал" можно было проходить. "Желтая субмарина" идет в зоне вылета в своем чемпионате, имеет, что естественно, отрицательную разницу мячей и движется по сетку Лиги Европы не столь уверенно, как могла бы в свои лучшие годы. Кроме того, на матч против "Зенита" вышел не совсем основной состав, особенно это касалось атаки, где не было ни главного действующего лице "желтой субмарины" в текущем розыгрыше ЛЕ Экамби, ни Карлоса Бакки, который ранее любил забивать питерцам в составе "Севильи". Есть ли в этого матча ключевой момент? Выделить подобный сложно, так как все эпизоды в той или иной степени уводили игру в совершенно иное русло. Но самым крутым поворотным моментом, на наш взгляд, является выход Азмуна один на один с голкипером на 30 минуте матча, который иранец благополучно запорол. Практически сразу после этого "Зенит" получил гостевой гол и задача по итоговому проходу дальше усложнилась в 2 раза. Один мяч не был бы столь большой проблемой, как 3. После счета 3:1 и не самой уверенной игре в обороне шансы на крупный выигрыш в Испании и проход дальше являются весьма призрачными.

А вот у "Краснодара" шансы остаются, и они очень даже приличные. Подопечные Мурада Мусаева ездили в гости к "Валенсии", и по первому тайму создалось ощущение, что команды прилетели совершенно с разных планет. "Летучие мыши" проводили разные виды атак – от быстрых до позиционных – были куда активней и проворней на чужой половине поля и смогли сразу же обеспечить себе преимущество в 2 гола, хотя, ради правды, "Валенсия" могла забивать 3 и даже 4 мяча. Во втором тайме ситуация изменилась если не на 180 градусов, то точно в районе 90. "Краснодар" начал превосходить "Валенсию" по многим игровым показателям, и отыграл 1 мяч благодаря усилиям Классона (швед, который запорол 4 момента в противостоянии с "Байером", все же напомнил о себе в самый важный момент). Итоговый счет 2:1 позволяет "Краснодару" пройти дальше всего лишь за счет минимальной победы дома, или же результативного поединка с разницей мячей в 2 и больше. Оптимизма добавляет тот факт, что "быки" в разы лучше проводят домашние поединки. Одним словом, ждем 14 марта!