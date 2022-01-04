Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Барселоны" над "Мальоркой", поражение "Реала" от "Хетафе", а также успех "Атлетико" в поединке с "Райо Вальекано".
"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 1:0 (1:0)
Гол: Унал, 9 - 1:0
"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 2:0 (1:0)
Голы: Корреа, 28 - 1:0, Корреа, 53 - 2:0
"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: де Йонг, 44 - 0:1
"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)
Голы: Янузай, 14 - 0:1, Хоселу, 58 (с пенальти) - 1:1
"Бетис" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 36 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 45 - 0:2
"Вильярреал" – "Леванте" - 5:0 (3:0)
Голы: Диа, 8 - 1:0, Пау Торрес, 13 - 2:0, Жерар Морено, 37 - 3:0, Тригерос, 74 - 4:0, Жерар Морено, 79 - 5:0
"Осасуна" – "Атлетик" - 1:3 (1:2)
Голы: Кике Гарсия, 10 - 1:0, Сансет, 16 - 1:1, Сансет, 25 - 1:2, Сансет, 68 - 1:3
"Кадис" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 58 - 0:1
"Эльче" – "Гранада" - 0:0
"Валенсия" – "Эспаньол" - 1:2 (0:0)
Голы: Альдерете, 51 - 1:0, де Томас, 83 (с пенальти) - 1:1, Пуадо, 88 - 1:2
Положение команд: "Реал" - 46 (20), "Севилья" - 41, "Бетис" - 33, "Атлетико" - 32, "Барселона" - 31, "Райо Вальекано", "Реал Сосьедад" - 30, "Вильярреал", "Валенсия" - 28, "Атлетик" - 27 (20), "Эспаньол" - 26, "Сельта", "Гранада" - 23, "Осасуна" - 22, "Мальорка" - 20, "Хетафе" - 18, "Эльче", "Алавес" - 16, "Кадис" - 14, "Леванте" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14