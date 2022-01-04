Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги

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Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Барселоны" над "Мальоркой", поражение "Реала" от "Хетафе", а также успех "Атлетико" в поединке с "Райо Вальекано".

"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 1:0 (1:0)
Гол: Унал, 9 - 1:0

"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 2:0 (1:0)
Голы: Корреа, 28 - 1:0, Корреа, 53 - 2:0

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: де Йонг, 44 - 0:1

"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)
Голы: Янузай, 14 - 0:1, Хоселу, 58 (с пенальти) - 1:1

"Бетис" – "Сельта" - 0:2 (0:2)
Голы: Аспас, 36 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 45 - 0:2

"Вильярреал" – "Леванте" - 5:0 (3:0)
Голы: Диа, 8 - 1:0, Пау Торрес, 13 - 2:0, Жерар Морено, 37 - 3:0, Тригерос, 74 - 4:0, Жерар Морено, 79 - 5:0

"Осасуна" – "Атлетик" - 1:3 (1:2)
Голы: Кике Гарсия, 10 - 1:0, Сансет, 16 - 1:1, Сансет, 25 - 1:2, Сансет, 68 - 1:3

"Кадис" – "Севилья" - 0:1 (0:0)
Гол: Окампос, 58 - 0:1

"Эльче" – "Гранада" - 0:0

"Валенсия" – "Эспаньол" - 1:2 (0:0)
Голы: Альдерете, 51 - 1:0, де Томас, 83 (с пенальти) - 1:1, Пуадо, 88 - 1:2

Положение команд: "Реал" - 46 (20), "Севилья" - 41, "Бетис" - 33, "Атлетико" - 32, "Барселона" - 31, "Райо Вальекано", "Реал Сосьедад" - 30, "Вильярреал", "Валенсия" - 28, "Атлетик" - 27 (20), "Эспаньол" - 26, "Сельта", "Гранада" - 23, "Осасуна" - 22, "Мальорка" - 20, "Хетафе" - 18, "Эльче", "Алавес" - 16, "Кадис" - 14, "Леванте" - 8.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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