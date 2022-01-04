Провал "Реала", победы "Барселоны" и "Атлетико": все результаты 19-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победу "Барселоны" над "Мальоркой", поражение "Реала" от "Хетафе", а также успех "Атлетико" в поединке с "Райо Вальекано".

"Хетафе" – "Реал" Мадрид - 1:0 (1:0)

Гол: Унал, 9 - 1:0

"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 2:0 (1:0)

Голы: Корреа, 28 - 1:0, Корреа, 53 - 2:0

"Мальорка" – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 44 - 0:1

"Алавес" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (0:1)

Голы: Янузай, 14 - 0:1, Хоселу, 58 (с пенальти) - 1:1

"Бетис" – "Сельта" - 0:2 (0:2)

Голы: Аспас, 36 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 45 - 0:2

"Вильярреал" – "Леванте" - 5:0 (3:0)

Голы: Диа, 8 - 1:0, Пау Торрес, 13 - 2:0, Жерар Морено, 37 - 3:0, Тригерос, 74 - 4:0, Жерар Морено, 79 - 5:0

"Осасуна" – "Атлетик" - 1:3 (1:2)

Голы: Кике Гарсия, 10 - 1:0, Сансет, 16 - 1:1, Сансет, 25 - 1:2, Сансет, 68 - 1:3

"Кадис" – "Севилья" - 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 58 - 0:1

"Эльче" – "Гранада" - 0:0

"Валенсия" – "Эспаньол" - 1:2 (0:0)

Голы: Альдерете, 51 - 1:0, де Томас, 83 (с пенальти) - 1:1, Пуадо, 88 - 1:2

Положение команд: "Реал" - 46 (20), "Севилья" - 41, "Бетис" - 33, "Атлетико" - 32, "Барселона" - 31, "Райо Вальекано", "Реал Сосьедад" - 30, "Вильярреал", "Валенсия" - 28, "Атлетик" - 27 (20), "Эспаньол" - 26, "Сельта", "Гранада" - 23, "Осасуна" - 22, "Мальорка" - 20, "Хетафе" - 18, "Эльче", "Алавес" - 16, "Кадис" - 14, "Леванте" - 8.

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