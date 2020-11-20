Провал России и Германии, громкие COVID-скандалы, заход Роналду на новый рекорд: главные итоги группового этапа Лиги Наций

Лига А

Вышли в финал четырех: Италия, Бельгия, Франция, Испания.

Вылетели в Лигу B: Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, Швейцария/Украина.

Лучшие бомбардиры: Лукаку (Бельгия) – 5, Тимо Вернер (Германия), Кристиан Эриксен (Дания), Ферран Торрес (Испания) – по 4.

Самые результативные команды: Бельгия (16 голов), Испания, (13), Франция и Португалия (по 12).

Худшая атака: Босния и Герцеговина, Исландия (по 3 гола), Украина (5, но в 5-ти сыгранных матчах), Швеция (5).

Лучшая оборона: Италия (2 пропущенные), Испания (3), Англия, Португалия, Нидерланды (по 4).

Худшая оборона: Исландия (17 пропущенных), Хорватия (16), Швеция и Германия (по 13).

В финале четырех Лиги Наций сыграют Италия, Бельгия, Франция и Испания. В принципе, никаких неожиданностей здесь нет. Разве что Нидерланды могли составить конкуренцию итальянцам, но не слишком удачный старт Франка де Бура на посту наставника "оранье" помешал команде выйти в финал. Симпатичная Дания до последнего тура боролась с Бельгией за победу в группе, отцепив Англию, но в итоге все же капитулировала. Статусные Де Брюйне, Лукаку, Азар и компания взяли свое. А вот сборная Португалии потеряла шансы защитить титул победителя Лиги Наций. Криштиану Роналду и его "европейские бразильцы" уступили первое место Франции и не поборются за трофей в октябре следующего года. Единственное утешение для CR7 – он преодолел отметку в 100 забитых голов за сборную Португалии и приблизился к мировому рекорду. Иранец Али Дайеи теперь опережает Роналду лишь на 7 точных ударов.

Швеция, Исландия и Босния и Герцеговина покинули элитный дивизион и следующий розыгрыш Лиги Наций проведут в Лиге B. Тоже довольно прогнозируемо – разве что шведы до последнего вели борьбу с Хорватией, но все-таки вылетели из элиты из-за худшей разницы мячей. Последний неудачник станет известен после решения УЕФА относительно матча Швейцария – Украина (в турнирной таблице Швейцария ниже – 3 балла, в Украины – 6). Главным разочарованием дивизиона А смело можно назвать сборную Германии. Да, есть еще Исландия, проигравшая все матчи в уже втором розыгрыше подряд. И Англия довольно неожиданно заняла только 3 место в группе, пропустив вперед не только Бельгию, но и Данию. Но именно Бундестим больше всего удивила со знаком "минус". Неубедительная игра во всех без исключения матчах, слухи о возможной отставке Йоахима Лева после позорных 0:6 от Испании, многочисленные намеки от игроков вернуть в сборную бывших лидеров – сомнений здесь быть не может. Явно не таких выступлений ожидали от Германии!

Лига B

Вышли в дивизион А: Австрия, Чехия, Венгрия, Уэльс.

Вылетели в Лигу С: Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария.

Лучшие бомбардиры: Эрлинг Холланд (Норвегия) – 6, Эрнан Захави (Израиль) – 5, Александр Сьорлот (Норвегия), Фредрик Йенсен (Финляндия) – по 3.

Самые результативные команды: Норвегия (12 голов), Австрия, Чехия, Сербия, Россия (по 9).

Худшая атака: Ирландия (1 гол), Болгария (2), Северная Ирландия (4).

Лучшая оборона: Уэльс (1 пропущенный гол), Шотландия, Венгрия, Ирландия (по 4).

Худшая оборона: Россия (12 пропущенных), Северная Ирландия (11), Словакия (10).

Чехия, Австрия, Уэльс и Венгрия выиграли свои группы дивизиона В и будут играть в элите. Конкуренцию австрийцам могла составить сборная Норвегии, но подножку Холанду и компании поставила их же власть, запретив покидать страну ради матча с Румынией. Как следствие – техническое поражение от УЕФА, которое, фактически, похоронило надежды скандинавов на повышение в классе. А шансы были довольно хорошие – в случае побед над Румынией и Австрией норвежцы гарантированно выигрывали бы группу. Однако, норвежцам не стоит посыпать голову пеплом, ведь в этой сборной впечатляющий потенциал. Конечно, если лидеры команды продолжат прогрессировать. Эрлинг Холанд, который только в сентябре дебютировал за национальную команду, несмотря на статус новичка, стал лучшим бомбардиром Лиги Наций. 6 голов – больше юного таланта "Боруссии" Дортмунд не забил никто. Сказка Холанда продолжается – нет сомнений, что уже зимой за норвежцем выстроится очередь богачей, а Дортмунду придется отбиваться (или все же нет?) От соблазнительных предложений. Драматической вышла развязка в группе 2. Шотландия после 4-х туров набрала максимум очков и уверенно лидировала, но после выхода на Евро-2020, очевидно, расслабилась. Два поражения в двух последних турах отбросили британцев на вторую позицию квартета, а путевку в элиту выгрызли чехи. Впрочем, вряд ли в Шотландии очень грустят по этому поводу, ведь первый за 25 лет выход на чемпионат Европы явно более приоритетный.

А теперь о России: она на бумаге считалась фаворитом 3-й группы, но позорное поражение в Сербии (0:5) отбросило ее на вторую позицию. Путевку в элитный дивизион вполне заслуженно получила Венгрия, которая вновь продемонстрировала сильный характер. Что касается россиян, то подопечные Черчесова сами виноваты: при 12-ти пропущенных голах в 6-ти матчах, а также фиаско в двух заключительных турах –слишком наивно на что-то надеяться. Тем более, с учетом потери капитана из-за всем известного скандала. Выход такой России в Лигу А мог бы случится, и стал бы далеко не неожиданностью, но было бы это также вершиной несправедливости и подтверждением отсутствия логики в футболе. Будем честны – игра сборной Черчесова ну совсем не впечатляет. И что будет дальше не ясно! Как и Россия, разочаровали британские сборные – порадовал только Уэльс, который квалифицировался в элитный дивизион. А вот Северная Ирландия и Ирландия откровенно не впечатлили – первые вылетели в Лигу С, вторые избежали вылета только из-за наличия еще более слабой Болгарии. Неприятно удивили и словаки, которые в прошлой Лиге Наций боролись за место в элите, а теперь безвольно вылетели из Лиги B.

Лига С

Вышли в дивизион B: Черногория, Армения, Словения, Албания.

Сыграют плей-офф за сохранение прописки: Казахстан – Молдова, Кипр – Эстония (каждая пара проведет по две игры, которые запланированы на март 2021).

Лучшие бомбардиры: Стеван Йоветич (Черногория), Харис Вучкич (Словения), Рауно Саппинен (Эстония), Сокол Чикаллеши (Албания) – по 4.

Самые результативные команды: Черногория, Беларусь (по 10 голов), Армения, Северная Македония (по 9).

Худшая атака: Молдова (1 гол), Кипр, Азербайджан (по 2).

Лучшая оборона: Словения, Греция (по 1 пропущенном гола), Черногория (2).

Худшая оборона: Молдова (11 пропущенных), Кипр (10), Эстония, Казахстан (по 9).

В этом дивизионе удачно выступили представители Балкан. Словения, а также Албания с Черногорией повысились в классе, а Греция до последнего боролась за первое место. Единственной командой-победителем не с Балкан стала Армения, которая в последнем туре вырвала первое место у Северной Македонии. В конце концов, и македонцам грех жаловаться, поскольку первый в истории выход на чемпионат Европы куда более статусный. А вот представители постсоветского пространства – Молдова, Казахстан и Эстония – сыграют плей-офф за жизнь. Как и Кипр, который стал последним неудачником дивизиона. Матчи пройдут в марте следующего года.

Лига D

Вышли в дивизион С: Фарерские острова, Гибралтар.

Лучшие бомбардиры: Клеминт Ольсен (Фарерские острова) – 4 гола, Янис Икауньекс (Латвия) – 3, Дегабриеле (Мальта) – 2.

Самые результативные команды: Фарерские острова (9 голов), Мальта, Латвия (по 8).

Худшая атака: Сан-Марино (0 голов), Андорра (1 гол), Гибралтар и Лихтенштейн (по 3).

Лучшая оборона: Гибралтар (1 пропущенный гол), Лихтенштейн (2), Сан-Марино (3).

Худшая оборона: Андорра (11 пропущенных голов), Мальта (6), Фарерские острова (5).

Лига D в текущем розыгрыше имела несколько другой формат, складываясь только из двух групп. Однако и здесь нашлось место интересным событиям. В частности, сборная Сан-Марино, которая регулярно получает сумку голов, пропустила лишь трижды в 4-х матчах. Правда, в противостояниях с такими же футбольными карликами. Да, опять не забили ни одного мяча, но впервые в своей истории не проиграли 2 официальных поединка подряд. Некоторые игроки после финального свистка не сдерживал слез. Кто-то еще назовет Лигу Наций ненужным турниром? Если и так, то точно не эти ребята.