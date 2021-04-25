Провал "Шахтера", триумф "Зари" и долгожданное чемпионство "Динамо": все результаты 23-го тура УПЛ
Фото: Твиттер @DynamoKyiv
Подошел к концу 23 тур Украинской Премьер Лиги, который ознаменовался несколькими неожиданными результатами. В первую очередь стоит отметить безвольное поражение "Шахтера" от "Александрии" 0:2, которое оставило "горняков" без шанса на пятый подряд чемпионский титул. "Динамо" воспользовалось осечкой главного конкурента и завоевало долгожданный трофей. Разгром "Ингульца" со счетом 5:0 позволил подопечным Луческу досрочно оформить золотые медали Чемпионата Украины. "Заря" также была рада поражения донецкого клуба. Благодаря собственной домашней победе над "Олимпиком" со счетом 2:1, луганчанам удалось сократить отставание по потерянным очкам от второго места всего до 1 балла. Представляем все результаты 23-го тура УПЛ.
Результаты тура:
"Мариуполь" - "Рух" - 0:3
"Колос" - "Ворскла - 3:0
"Днепр-1" - "Минай" - 3:0
"Львов" - "Десна" - 1:0
"Заря" - "Олимпик" - 2:1
"Александрия" - "Шахтер" - 2:0
"Динамо" Киев - "Ингулец" - 5:0
Турнирная таблица: "Динамо" (58), "Шахтер" (45), "Заря" (41), "Колос" (37), "Ворскла" (37), "Десна" (36),"Александрия" (29), "Днепр-1" (29), "Львов" (24), "Мариуполь" (22), "Рух" (20), "Ингулец" (20), "Олимпик" (18), "Минай" (18).
Читать также: "Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13