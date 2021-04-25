Провал "Шахтера", триумф "Зари" и долгожданное чемпионство "Динамо": все результаты 23-го тура УПЛ

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Провал "Шахтера", триумф "Зари" и долгожданное чемпионство "Динамо": все результаты 23-го тура УПЛФото: Твиттер @DynamoKyiv
Подошел к концу 23 тур Украинской Премьер Лиги, который ознаменовался несколькими неожиданными результатами. В первую очередь стоит отметить безвольное поражение "Шахтера" от "Александрии" 0:2, которое оставило "горняков" без шанса на пятый подряд чемпионский титул. "Динамо" воспользовалось осечкой главного конкурента и завоевало долгожданный трофей. Разгром "Ингульца" со счетом 5:0 позволил подопечным Луческу досрочно оформить золотые медали Чемпионата Украины. "Заря" также была рада поражения донецкого клуба. Благодаря собственной домашней победе над "Олимпиком" со счетом 2:1, луганчанам удалось сократить отставание по потерянным очкам от второго места всего до 1 балла. Представляем все результаты 23-го тура УПЛ.

Результаты тура: 

"Мариуполь" - "Рух" - 0:3
"Колос" - "Ворскла - 3:0
"Днепр-1" - "Минай" - 3:0
"Львов" - "Десна" - 1:0
"Заря" - "Олимпик" - 2:1
"Александрия" - "Шахтер" - 2:0
"Динамо" Киев - "Ингулец" - 5:0

Турнирная таблица: "Динамо" (58), "Шахтер" (45), "Заря" (41), "Колос" (37), "Ворскла" (37), "Десна" (36),"Александрия" (29), "Днепр-1" (29), "Львов" (24), "Мариуполь" (22), "Рух" (20), "Ингулец" (20), "Олимпик" (18), "Минай" (18).

Читать также: "Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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