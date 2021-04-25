Провал "Шахтера", триумф "Зари" и долгожданное чемпионство "Динамо": все результаты 23-го тура УПЛ

Фото: Твиттер @DynamoKyiv

Подошел к концу 23 тур Украинской Премьер Лиги, который ознаменовался несколькими неожиданными результатами. В первую очередь стоит отметить безвольное поражение "Шахтера" от "Александрии" 0:2, которое оставило "горняков" без шанса на пятый подряд чемпионский титул. "Динамо" воспользовалось осечкой главного конкурента и завоевало долгожданный трофей. Разгром "Ингульца" со счетом 5:0 позволил подопечным Луческу досрочно оформить золотые медали Чемпионата Украины. "Заря" также была рада поражения донецкого клуба. Благодаря собственной домашней победе над "Олимпиком" со счетом 2:1, луганчанам удалось сократить отставание по потерянным очкам от второго места всего до 1 балла. Представляем все результаты 23-го тура УПЛ.

Результаты тура:

"Мариуполь" - "Рух" - 0:3

"Колос" - "Ворскла - 3:0

"Днепр-1" - "Минай" - 3:0

"Львов" - "Десна" - 1:0

"Заря" - "Олимпик" - 2:1

"Александрия" - "Шахтер" - 2:0

"Динамо" Киев - "Ингулец" - 5:0

Турнирная таблица: "Динамо" (58), "Шахтер" (45), "Заря" (41), "Колос" (37), "Ворскла" (37), "Десна" (36),"Александрия" (29), "Днепр-1" (29), "Львов" (24), "Мариуполь" (22), "Рух" (20), "Ингулец" (20), "Олимпик" (18), "Минай" (18).