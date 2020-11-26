Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября

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Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября

25 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Шахтер" вновь с крупным счетом проиграл менхенгладбахской "Боруссии", "Реал" на выезде переиграл "Интер", а "Локомотив" в гостях добился почетной ничьей с "Атлетико".

Группа А

"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 3:1 (1:0)
Голы: Левандовски, 42 - 1:0, Вебер, 52 (автогол) - 2:0, Сане, 68 - 3:0, Бериша, 73 - 3:1

"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 12, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 1.

Группа В

"Интер" Италия – "Реал" Мадрид Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Азар, (7, с пенальти) - 0:1, Родриго, 59 - 0:2

"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Шахтер" Украина - 4:0 (3:0)
Голы: Штиндль, 17 (с пенальти) - 1:0, Эльведи, 34 - 2:0, Эмболо, 45+1 - 3:0, Вендт, 78 - 4:0 

Положение команд: "Боруссия" - 8, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2.

Группа С

"Олимпиакос" Греция – "Манчестер Сити" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Фоден, 36 - 0:1

 "Марсель" Франция – "Порту" Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Сануси, 39 - 0:1, Сержиу Оливейра, 72 (с пенальти) - 0:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

Группа D

"Ливерпуль" Англия – "Аталанта" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60 - 0:1, Гозенс, 64 - 0:2 

"Аякс" Нидерланды – "Мидтьюлланд" Дания - 3:1 (0:0)
Голы: Гравенберх, 47 - 1:0, Мазрауи, 49 - 2:0, Нерес, 66 - 3:0, Мабил, 80 (с пенальти) - 3:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс", "Аталанта" - 7, "Мидтъюлланд" - 0.

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Главные новости дня: 25 ноября

Главные новости дня: 25 ноября

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