Провал "Шахтера", успех "Реала" и удачный результат для "Локомотива": все результаты Лиги Чемпионов 25 ноября
25 ноября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Шахтер" вновь с крупным счетом проиграл менхенгладбахской "Боруссии", "Реал" на выезде переиграл "Интер", а "Локомотив" в гостях добился почетной ничьей с "Атлетико".
Группа А
"Бавария" Германия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 3:1 (1:0)
Голы: Левандовски, 42 - 1:0, Вебер, 52 (автогол) - 2:0, Сане, 68 - 3:0, Бериша, 73 - 3:1
"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 0:0
Положение команд: "Бавария" - 12, "Атлетико" - 5, "Локомотив" - 3, "Ред Булл Зальцбург" - 1.
Группа В
"Интер" Италия – "Реал" Мадрид Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Азар, (7, с пенальти) - 0:1, Родриго, 59 - 0:2
"Боруссия" Менхенгладбах Германия – "Шахтер" Украина - 4:0 (3:0)
Голы: Штиндль, 17 (с пенальти) - 1:0, Эльведи, 34 - 2:0, Эмболо, 45+1 - 3:0, Вендт, 78 - 4:0
Положение команд: "Боруссия" - 8, "Реал" - 7, "Шахтер" - 4, "Интер" - 2.
Группа С
"Олимпиакос" Греция – "Манчестер Сити" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Фоден, 36 - 0:1
"Марсель" Франция – "Порту" Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Сануси, 39 - 0:1, Сержиу Оливейра, 72 (с пенальти) - 0:2
Положение команд: "Манчестер Сити" - 12, "Порту" - 9, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.
Группа D
"Ливерпуль" Англия – "Аталанта" Италия - 0:2 (0:0)
Голы: Иличич, 60 - 0:1, Гозенс, 64 - 0:2
"Аякс" Нидерланды – "Мидтьюлланд" Дания - 3:1 (0:0)
Голы: Гравенберх, 47 - 1:0, Мазрауи, 49 - 2:0, Нерес, 66 - 3:0, Мабил, 80 (с пенальти) - 3:1
Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс", "Аталанта" - 7, "Мидтъюлланд" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4