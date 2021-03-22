Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А

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Завершились все матчи 28-го тура итальянской Серии А, кроме перенесенного из-за коронавируса матча "Интера" и "Соссуоло". Главной сенсацией стало домашнее поражение "Ювентуса" от "Беневенто" со счетом 0:1. "Милан" поспешил воспользоваться осечкой конкурента и обыграл "Фиорентину" на выезде 3:2. "Аталанта" спокойно победила в гостях "Верону" 2:0, а "Наполи" одержал 4 победу в 5 матчах. На этот раз неополитанцы оказались сильнее "Ромы" 2:0, которая, кажется открывает серию из поражений. Подопечные Фонсеки проигрывают второй матч подряд с сухим счетом. Представляем итоги всех матчей 28-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Парма" - "Дженоа" - 1:2

"Кротоне" - "Болонья" - 2:3

"Специя" - "Кальяри" - 2:1

"Верона" - "Аталанта" - 0:2

"Ювентус" -"Беневенто" - 0:1

"Удинезе" - "Лацио" - 0:1

"Сампдория" - "Торино" - 1:0

"Фиорентина" - "Милан" - 2:3

"Рома" - "Наполи" - 0:2



Матч "Интер" - "Сассуоло" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Турнирная таблица: "Интер" (65), "Милан" (59), "Ювентус" (55), "Аталанта" (55), "Наполи" (53), "Рома" (50), "Лацио" (49), "Сассуоло" (39), "Верона" (38), "Сампдория" (35), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (31), "Фиорентина" (29), "Специя" (29), "Беневенто" (29), "Торино" (23), "Кальяри" (22), "Парма" (19), "Кротоне" (15).