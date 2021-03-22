Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А

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Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии АФото: Твиттер @acmilan
Завершились все матчи 28-го тура итальянской Серии А, кроме перенесенного из-за коронавируса матча "Интера" и "Соссуоло". Главной сенсацией стало домашнее поражение "Ювентуса" от "Беневенто" со счетом 0:1. "Милан" поспешил воспользоваться осечкой конкурента и обыграл "Фиорентину" на выезде 3:2. "Аталанта" спокойно победила в гостях "Верону" 2:0, а "Наполи" одержал 4 победу в 5 матчах. На этот раз неополитанцы оказались сильнее "Ромы" 2:0, которая, кажется открывает серию из поражений. Подопечные Фонсеки проигрывают второй матч подряд с сухим счетом. Представляем итоги всех матчей 28-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Парма" - "Дженоа" - 1:2
"Кротоне" - "Болонья" - 2:3
"Специя" - "Кальяри" - 2:1
"Верона" - "Аталанта" - 0:2
"Ювентус" -"Беневенто" - 0:1
"Удинезе" - "Лацио" - 0:1
"Сампдория" - "Торино" - 1:0
"Фиорентина" - "Милан" - 2:3
"Рома" - "Наполи" - 0:2

Матч "Интер" - "Сассуоло" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Турнирная таблица: "Интер" (65), "Милан" (59), "Ювентус" (55), "Аталанта" (55), "Наполи" (53), "Рома" (50), "Лацио" (49), "Сассуоло" (39), "Верона" (38), "Сампдория" (35), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (31), "Фиорентина" (29), "Специя" (29), "Беневенто" (29), "Торино" (23), "Кальяри" (22), "Парма" (19), "Кротоне" (15). 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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