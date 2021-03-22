Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
Фото: Твиттер @acmilan
Завершились все матчи 28-го тура итальянской Серии А, кроме перенесенного из-за коронавируса матча "Интера" и "Соссуоло". Главной сенсацией стало домашнее поражение "Ювентуса" от "Беневенто" со счетом 0:1. "Милан" поспешил воспользоваться осечкой конкурента и обыграл "Фиорентину" на выезде 3:2. "Аталанта" спокойно победила в гостях "Верону" 2:0, а "Наполи" одержал 4 победу в 5 матчах. На этот раз неополитанцы оказались сильнее "Ромы" 2:0, которая, кажется открывает серию из поражений. Подопечные Фонсеки проигрывают второй матч подряд с сухим счетом. Представляем итоги всех матчей 28-го тура Серии А.
Результаты матчей:
"Парма" - "Дженоа" - 1:2
"Кротоне" - "Болонья" - 2:3
"Специя" - "Кальяри" - 2:1
"Верона" - "Аталанта" - 0:2
"Ювентус" -"Беневенто" - 0:1
"Удинезе" - "Лацио" - 0:1
"Сампдория" - "Торино" - 1:0
"Фиорентина" - "Милан" - 2:3
"Рома" - "Наполи" - 0:2
Матч "Интер" - "Сассуоло" перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев.
Турнирная таблица: "Интер" (65), "Милан" (59), "Ювентус" (55), "Аталанта" (55), "Наполи" (53), "Рома" (50), "Лацио" (49), "Сассуоло" (39), "Верона" (38), "Сампдория" (35), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (31), "Фиорентина" (29), "Специя" (29), "Беневенто" (29), "Торино" (23), "Кальяри" (22), "Парма" (19), "Кротоне" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17