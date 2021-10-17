Провал "Зенита", камбэк "Спартака" и успех ЦСКА: результаты 11-го тура РПЛ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Лидер турнира "Зенит" неожиданно проиграл тульскому "Арсеналу", "Спартак" спасся от поражения в поединке с "Динамо", а ЦСКА не без труда победил "Урал".
"Арсенал" - "Зенит" - 2:1 (0:0)
Голы: Давиташвили, 53 - 1:0, Дзюба, 88 - 1:1, Кангва, 90 - 2:1
"Рубин" - "Локомотив" - 2:2 (1:0)
Голы: Дрейер, 36 - 1:0, Онугха, 66 - 2:0, Смолов, 68 - 2:1, Жемалетдинов, 90+3 - 2:2
"Спартак" - "Динамо" - 2:2 (0:1)
Голы: Ордец, 19 - 0:1, Тюкавин, 60 - 0:2, Джикия, 87 - 1:2, Жиго, 90 - 2:2
"Краснодар" – "Уфа" - 1:1 (0:1)
Голы: Агаларов, 9 - 0:1, Крыховяк, 84 (с пенальти) - 1:1
"Урал" - ЦСКА - 0:1 (0:0)
Гол: Эджуке, 52 - 0:1
"Химки" Химки – "Ахмат" Грозный - 2:0 (1:0)
Голы: Кухарчук, 12 - 1:0, Долгов, 90 - 2:0
"Крылья Советов" Самара – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 2:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 36 - 1:0, Сарвели, 50 - 2:0
"Сочи" - "Ростов" - 3:2 (3:0)
Голы: Юсупов, 10 - 1:0, Нобоа, 28 (с пенальти) - 2:0, Кассьерра, 33 - 3:0, Баштуш, 53 - 3:1, Соу, 90 - 3:2
Положение команд: "Зенит" - 23, "Сочи" - 21, "Динамо", ЦСКА - 20, "Локомотив", "Краснодар" - 18, "Спартак" - 17, "Крылья Советов" - 16, "Рубин" - 15, "Нижний Новгород" - 14, "Ахмат", "Арсенал" - 12, "Химки" - 11, "Урал", "Ростов", "Уфа" - 9.
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