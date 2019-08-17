Провальный дебют: Гризманн не нанёс ни одного удара в створ в первом официальном матче за "Барселону"

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Провальный дебют: Гризманн не нанёс ни одного удара в створ в первом официальном матче за "Барселону"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн провалился в дебютном матче за "сине-гранатовых".

Статистика указывает, что 28-летний форвард за 90 минут сумел нанести по воротам "Атлетика" из Бильбао всего три удара, два из которых пришлись мимо створа, а один заблокировал соперник.

Не лучше показатели француза и в плане передач - 20 пасов за всю игру при точности в 70 процентов.

Напомним, что этим летом "Барса" заплатила "Атлетико" за Гризманна 120 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

По обзору игры я вообще не увидел от Барсы ничего искрометного,Атлетик победил справедливо.

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jugulator
Пьянь

Атлетик тоже ничего особенного не показал. Игра ничейная была.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Они с Месси то, Почти всем сильным командам сливают, а без него, их и середняки на место ставят

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jugulator
Пьянь

Сезон-2018/19. Реал - Барселона - 1:5, 0:3, 0:1. Хотя да, какой уж из Реала сильный клуб.

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