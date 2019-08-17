Провальный дебют: Гризманн не нанёс ни одного удара в створ в первом официальном матче за "Барселону"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн провалился в дебютном матче за "сине-гранатовых".

Статистика указывает, что 28-летний форвард за 90 минут сумел нанести по воротам "Атлетика" из Бильбао всего три удара, два из которых пришлись мимо створа, а один заблокировал соперник.

Не лучше показатели француза и в плане передач - 20 пасов за всю игру при точности в 70 процентов.

Напомним, что этим летом "Барса" заплатила "Атлетико" за Гризманна 120 миллионов евро.

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