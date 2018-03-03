Провальный дебют: команда Карраско и Гаитана проиграла со счетом 0:8

Бывшие игроки мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан неудачно дебютировал за свой новый клуб - китайский "Далянь Ифан".

Так, в первом туре чемпионата страны их команда уступила "Шанхаю СИПГ" со счетом 0:8. Хет-триками в составе хозяев отметились Оскар, ранее выступавший за лондонский "Челси", и Ву Лей. Бывший же форвард питерского "Зенита" Халк забил гол с пенальти.

Отметим, что Гайтан и Карраско отыграли весь матч.

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