Провальный дебют: команда Карраско и Гаитана проиграла со счетом 0:8

Теги далянь ифаншанхай сипгянник феррейра карраскониколас гайтан

Провальный дебют: команда Карраско и Гаитана проиграла со счетом 0:8Бывшие игроки мадридского "Атлетико" Янник Феррейра Карраско и Николас Гайтан неудачно дебютировал за свой новый клуб - китайский "Далянь Ифан".

Так, в первом туре чемпионата страны их команда уступила "Шанхаю СИПГ" со счетом 0:8. Хет-триками в составе хозяев отметились Оскар, ранее выступавший за лондонский "Челси", и Ву Лей. Бывший же форвард питерского "Зенита" Халк забил гол с пенальти.

Отметим, что Гайтан и Карраско отыграли весь матч.

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4 Шанхай Шенхуа 30 48
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