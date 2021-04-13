Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ
Фото: Твиттер @OfficialFPL
Завершился 31-й тур Английской Премьер Лиги. Главной неожиданностью стало домашнее поражение "Манчестер Сити" от "Лидса" со счетом 1:2. Осечкой с удовольствием воспользовались соседи из "Юнайтед", которые обыграли в гостях "Тоттенхэм" 3:1. В погоне за медалями "Вест Хэм" почти догнал "Лестер", победив "лис" в очном противостоянии 3:2. "Челси" тоже не хочет остаться без Лиги Чемпионов и с разгромным счетом 4:1 обыгрывает "Кристал Пэлас". Не отстает и "Ливерпуль", который смог одержать волевую победу над "Астон Виллой" 2:1 и отстает от третьего место уже всего на 4 балла. Представляем все результаты 31-го тура АПЛ.
Результаты тура:
"Фулхэм" - "Вулверхэмптон" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Лидс" - 1:2
"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 2:1
"Кристал Пэлас" - "Челси" - 1:4
"Бернли" - "Ньюкасл" - 1:2
"Вест Хэм" - "Лестер" - 3:2
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3
"Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал" - 0:3
"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" - 3:0
"Брайтон" - "Эвертон" - 0:0
Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (74), "Манчестер Юнайтед" (63), "Лестер" (56), "Вест Хэм" (55), "Челси" (54), "Ливерпуль" (52), "Тоттенхэм" (49), "Эвертон" (48), "Арсенал" (45), "Лидс" (45), "Астон Вилла" (44), "Вулверхэмптон" (38), "Кристал Пэлас" (38), "Саутгемптон" (36), "Брайтон" (33), "Бернли" (33), "Ньюкасл" (32), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (24), "Шеффилд Юнайтед" (14).
Фото: Твиттер @premierleague
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18