Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ

Теги манчестер ситилидс юнайтедманчестер юнайтедливерпульчелситоттенхэмарсенал лондон

Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛФото: Твиттер @OfficialFPL
Завершился 31-й тур Английской Премьер Лиги. Главной неожиданностью стало домашнее поражение "Манчестер Сити" от "Лидса" со счетом 1:2. Осечкой с удовольствием воспользовались соседи из "Юнайтед", которые обыграли в гостях "Тоттенхэм" 3:1. В погоне за медалями "Вест Хэм" почти догнал "Лестер", победив "лис" в очном противостоянии 3:2. "Челси" тоже не хочет остаться без Лиги Чемпионов и с разгромным счетом 4:1 обыгрывает "Кристал Пэлас". Не отстает и "Ливерпуль", который смог одержать волевую победу над "Астон Виллой" 2:1 и отстает от третьего место уже всего на 4 балла. Представляем все результаты 31-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Фулхэм" - "Вулверхэмптон" - 0:1
"Манчестер Сити" - "Лидс" - 1:2
"Ливерпуль" - "Астон Вилла" - 2:1
"Кристал Пэлас" - "Челси" - 1:4
"Бернли" - "Ньюкасл" - 1:2
"Вест Хэм" - "Лестер" - 3:2
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 1:3
"Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал" - 0:3
"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" - 3:0
"Брайтон" - "Эвертон" - 0:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (74), "Манчестер Юнайтед" (63), "Лестер" (56), "Вест Хэм" (55), "Челси" (54), "Ливерпуль" (52), "Тоттенхэм" (49), "Эвертон" (48), "Арсенал" (45), "Лидс" (45), "Астон Вилла" (44), "Вулверхэмптон" (38), "Кристал Пэлас" (38), "Саутгемптон" (36), "Брайтон" (33), "Бернли" (33), "Ньюкасл" (32), "Фулхэм" (26), "Вест Бромвич" (24), "Шеффилд Юнайтед" (14).

Фото: Твиттер @premierleague 
Читать также: "Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 апреля

Главные новости дня: 12 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов