Провалы ПСЖ и "Марселя", феерия "Монако": результаты 9-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ в матче с "Ренном", крупную победу "Монако" над "Бордо", а также неудачу "Марселя" в поединке с "Лиллем".

"Ренн" - ПСЖ - 2:0 (1:0)

Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Те, 46 - 2:0

"Монако" – "Бордо" - 3:0 (1:0)

Голы: Тчуамени, 34 - 1:0, Головин, 48 - 2:0, Бен-Йеддер, 64 (с пенальти) - 3:0

"Лилль" – "Марсель" - 2:0 (1:0)

Голы: Дэвид, 28 - 1:0, Веа, 90+5 - 2:0

"Сент-Этьен" – "Лион" - 1:1 (0:1)

Голы: Ауар, 41 - 0:1, Хазри, 90+5 (с пенальти) - 1:1

"Ницца" - "Брест" 2:1 (1:0)

Голы: Тодибо, 45 - 1:0, Бар, 61 - 2:0, Онора, 90 - 2:1

"Монпелье" – "Страсбур" - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 12 Молле, 1:1 – 28 Гамейро.

"Ланс" - "Реймс" - 2:0 (1:0)

Голы: Калимуэндо (пенальти), 45 - 1:0, Калимуэндо, 52 - 2:0

"Анжер" – "Метц" - 3:2 (0:1)

Голы: Бронн, 10 - 0:1, Чо, 53 - 1:1, Булая, 58 - 1:2, Мангани, 66 - 2:2, Баокен, 90 - 3:2

"Лорьян" – "Клермон" - 1:1 (0:1)

Голы: Байо, 15 - 0:1, Лапорт, 54 - 1:1

"Нант" – "Труа" - 2:0 (0:0)

Голы: Жиротто, 58 - 1:0, Блас (69, с пенальти) - 2:0

Положение команд: ПСЖ - 24, "Ланс" - 18, "Ницца" - 16 (8), "Анжер" - 16, "Марсель" - 14 (8), "Монако", "Лорьян", "Лилль" - 14, "Нант", "Лион" - 13, "Ренн" - 12, "Страсбур" - 11, "Монпелье", "Реймс", "Клермон" - 10, "Бордо" - 7, "Труа", "Метц" - 6, "Брест", "Сент-Этьен" - 4.

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