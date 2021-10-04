Провалы ПСЖ и "Марселя", феерия "Монако": результаты 9-го тура Лиги 1

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Провалы ПСЖ и "Марселя", феерия "Монако": результаты 9-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ в матче с "Ренном", крупную победу "Монако" над "Бордо", а также неудачу "Марселя" в поединке с "Лиллем".

"Ренн" - ПСЖ - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Те, 46 - 2:0

"Монако" – "Бордо" - 3:0 (1:0)
Голы: Тчуамени, 34 - 1:0, Головин, 48 - 2:0, Бен-Йеддер, 64 (с пенальти) - 3:0

"Лилль" – "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Дэвид, 28 - 1:0, Веа, 90+5 - 2:0

"Сент-Этьен" – "Лион" - 1:1 (0:1)
Голы: Ауар, 41 - 0:1, Хазри, 90+5 (с пенальти) - 1:1

"Ницца" - "Брест" 2:1 (1:0)
Голы: Тодибо, 45 - 1:0, Бар, 61 - 2:0, Онора, 90 - 2:1

"Монпелье" – "Страсбур" - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 12 Молле, 1:1 – 28 Гамейро.

"Ланс" - "Реймс" - 2:0 (1:0)
Голы: Калимуэндо (пенальти), 45 - 1:0, Калимуэндо, 52 - 2:0

"Анжер" – "Метц" - 3:2 (0:1)
Голы: Бронн, 10 - 0:1, Чо, 53 - 1:1, Булая, 58 - 1:2, Мангани, 66 - 2:2, Баокен, 90 - 3:2

"Лорьян" – "Клермон" - 1:1 (0:1)
Голы: Байо, 15 - 0:1, Лапорт, 54 - 1:1

"Нант" – "Труа" - 2:0 (0:0)
Голы: Жиротто, 58 - 1:0, Блас (69, с пенальти) - 2:0

Положение команд: ПСЖ - 24, "Ланс" - 18, "Ницца" - 16 (8), "Анжер" - 16, "Марсель" - 14 (8), "Монако", "Лорьян", "Лилль" - 14, "Нант", "Лион" - 13, "Ренн" - 12, "Страсбур" - 11, "Монпелье", "Реймс", "Клермон" - 10, "Бордо" - 7, "Труа", "Метц" - 6, "Брест", "Сент-Этьен" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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