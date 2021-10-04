Провалы ПСЖ и "Марселя", феерия "Монако": результаты 9-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить неожиданное поражение ПСЖ в матче с "Ренном", крупную победу "Монако" над "Бордо", а также неудачу "Марселя" в поединке с "Лиллем".
"Ренн" - ПСЖ - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 45 - 1:0, Те, 46 - 2:0
"Монако" – "Бордо" - 3:0 (1:0)
Голы: Тчуамени, 34 - 1:0, Головин, 48 - 2:0, Бен-Йеддер, 64 (с пенальти) - 3:0
"Лилль" – "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Дэвид, 28 - 1:0, Веа, 90+5 - 2:0
"Сент-Этьен" – "Лион" - 1:1 (0:1)
Голы: Ауар, 41 - 0:1, Хазри, 90+5 (с пенальти) - 1:1
"Ницца" - "Брест" 2:1 (1:0)
Голы: Тодибо, 45 - 1:0, Бар, 61 - 2:0, Онора, 90 - 2:1
"Монпелье" – "Страсбур" - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 12 Молле, 1:1 – 28 Гамейро.
"Ланс" - "Реймс" - 2:0 (1:0)
Голы: Калимуэндо (пенальти), 45 - 1:0, Калимуэндо, 52 - 2:0
"Анжер" – "Метц" - 3:2 (0:1)
Голы: Бронн, 10 - 0:1, Чо, 53 - 1:1, Булая, 58 - 1:2, Мангани, 66 - 2:2, Баокен, 90 - 3:2
"Лорьян" – "Клермон" - 1:1 (0:1)
Голы: Байо, 15 - 0:1, Лапорт, 54 - 1:1
"Нант" – "Труа" - 2:0 (0:0)
Голы: Жиротто, 58 - 1:0, Блас (69, с пенальти) - 2:0
Положение команд: ПСЖ - 24, "Ланс" - 18, "Ницца" - 16 (8), "Анжер" - 16, "Марсель" - 14 (8), "Монако", "Лорьян", "Лилль" - 14, "Нант", "Лион" - 13, "Ренн" - 12, "Страсбур" - 11, "Монпелье", "Реймс", "Клермон" - 10, "Бордо" - 7, "Труа", "Метц" - 6, "Брест", "Сент-Этьен" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13