Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

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Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", "Атлетико" победил "Барселону", "Реал Сосьедад" не воспользовался шансом выйти на первое место и только догнал лидеров.

"Эспаньол" Барселона – "Реал" Мадрид - 2:1 (1:0)
Голы: де Томас, 17 - 1:0, Алеиш Видаль, 60 - 2:0, Бензема, 71 - 2:1

"Атлетико" - "Барселона" - 2:0 (2:0)
Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)
Голы: Рамирес, 40 - 1:0, Ойарсабаль, 68 - 1:1

"Вильярреал" – "Бетис" - 2:0 (1:0)
Голы: Данджума, 45 - 1:0, Данджума, 69 - 2:0

"Гранада" – "Севилья" - 1:0 (1:0)
Гол: Рочина, 25 - 1:0

"Кадис" - "Валенсия" - 0:0

"Мальорка" – "Леванте" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 74 Баба.

"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90 Санчес.

"Эльче" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Бенедетто, 49 - 1:0

"Атлетик" – "Алавес" - 1:0 (1:0)
Гол: Рауль Гарсия, 44 - 1:0

Положение команд: "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 17, "Севилья" - 14 (7), "Осасуна" - 14, "Райо Вальекано", "Атлетик" - 13, "Валенсия", "Барселона", "Бетис" - 12, "Вильярреал", "Мальорка" - 11, "Эспаньол", "Эльче" - 9, "Сельта", "Кадис" - 7, "Гранада" - 6, "Леванте" - 4, "Алавес" - 3, "Хетафе" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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