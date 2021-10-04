Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", "Атлетико" победил "Барселону", "Реал Сосьедад" не воспользовался шансом выйти на первое место и только догнал лидеров.
"Эспаньол" Барселона – "Реал" Мадрид - 2:1 (1:0)
Голы: де Томас, 17 - 1:0, Алеиш Видаль, 60 - 2:0, Бензема, 71 - 2:1
"Атлетико" - "Барселона" - 2:0 (2:0)
Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0
"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)
Голы: Рамирес, 40 - 1:0, Ойарсабаль, 68 - 1:1
"Вильярреал" – "Бетис" - 2:0 (1:0)
Голы: Данджума, 45 - 1:0, Данджума, 69 - 2:0
"Гранада" – "Севилья" - 1:0 (1:0)
Гол: Рочина, 25 - 1:0
"Кадис" - "Валенсия" - 0:0
"Мальорка" – "Леванте" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 74 Баба.
"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90 Санчес.
"Эльче" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: Бенедетто, 49 - 1:0
"Атлетик" – "Алавес" - 1:0 (1:0)
Гол: Рауль Гарсия, 44 - 1:0
Положение команд: "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 17, "Севилья" - 14 (7), "Осасуна" - 14, "Райо Вальекано", "Атлетик" - 13, "Валенсия", "Барселона", "Бетис" - 12, "Вильярреал", "Мальорка" - 11, "Эспаньол", "Эльче" - 9, "Сельта", "Кадис" - 7, "Гранада" - 6, "Леванте" - 4, "Алавес" - 3, "Хетафе" - 1.
Не пропустите: Суарес объяснил свое празднование гола в ворота "Барселоны" жестом с телефоном. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
-
WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об избиении фанатов сотрудниками полка Кадырова
-
"Динамо" Киев и "Шахтер" не выявили победителя в украинском "класико"
-
Успех "Спартака", поражения "Зенита", "Локомотива" и "Динамо": результаты 10-го тура РПЛ
Лента новостей
-
"Шахтер" надолго потерял Траоре
-
Бензема забил 10 голов в 10 матчах сезона
-
Агент Головина рассказал подробности о травме хавбека
-
Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги
-
Представитель полка Кадырова высказался об избиении фанатов "Спартака" в Грозном
-
Провалы ПСЖ и "Марселя", феерия "Монако": результаты 9-го тура Лиги 1
-
"Динамо" Киев - "Шахтер" - 0:0 (видеообзор)
-
"Севилья" проиграла "Гранаде" в матче Ла Лиги
-
Победы "Ювентуса", "Наполи" и "Милана": результаты 7-го тура Серии А
-
"Лион" упустил победу над худшей командой Лиги 1
-
"Милан" едва не упустил победу над "Аталантой"
-
"Барселона" хочет продлить молодого таланта
-
Семак назвал причину сенсационного поражения "Зенита" в матче с "Сочи"
-
Скандальный форвард Селезнев угрожал избить болельщика (видео)
-
Джикия спас насекомое перед началом матча "Ахмат" - "Спартак" (фото)
-
Провал "Баварии", феерия "Байера", успех Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Байер" уничтожил "Арминию" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
-
WhoScored оценил игру Кокорина в матче с "Наполи"
-
"Бенфика" сенсационно проиграла в чемпионате Португалии
-
1
В "Спартаке" отреагировали на информацию об избиении фанатов сотрудниками полка Кадырова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14