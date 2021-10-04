Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Испании. "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", "Атлетико" победил "Барселону", "Реал Сосьедад" не воспользовался шансом выйти на первое место и только догнал лидеров.

"Эспаньол" Барселона – "Реал" Мадрид - 2:1 (1:0)

Голы: де Томас, 17 - 1:0, Алеиш Видаль, 60 - 2:0, Бензема, 71 - 2:1

"Атлетико" - "Барселона" - 2:0 (2:0)

Голы: Лемар, 23 - 1:0, Суарес, 44 - 2:0

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:0)

Голы: Рамирес, 40 - 1:0, Ойарсабаль, 68 - 1:1

"Вильярреал" – "Бетис" - 2:0 (1:0)

Голы: Данджума, 45 - 1:0, Данджума, 69 - 2:0

"Гранада" – "Севилья" - 1:0 (1:0)

Гол: Рочина, 25 - 1:0

"Кадис" - "Валенсия" - 0:0

"Мальорка" – "Леванте" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Баба.

"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Санчес.

"Эльче" – "Сельта" - 1:0 (0:0)

Гол: Бенедетто, 49 - 1:0

"Атлетик" – "Алавес" - 1:0 (1:0)

Гол: Рауль Гарсия, 44 - 1:0

Положение команд: "Реал", "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 17, "Севилья" - 14 (7), "Осасуна" - 14, "Райо Вальекано", "Атлетик" - 13, "Валенсия", "Барселона", "Бетис" - 12, "Вильярреал", "Мальорка" - 11, "Эспаньол", "Эльче" - 9, "Сельта", "Кадис" - 7, "Гранада" - 6, "Леванте" - 4, "Алавес" - 3, "Хетафе" - 1.

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