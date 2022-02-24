Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине

Власти объявили о закрытии аэропортов в ряде городов России в связи с проведением военной операции на Украине.

В частности, до 2 марта приостановили работу воздушные гавани в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

По этой причине могут не состояться матчи 19-го тура РПЛ "Ростов" – "Крылья Советов" и "Краснодар" – "Локомотив".

Напомним, что обе игры запланированы на воскресенье, 27 февраля.

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