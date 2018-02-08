Прояснилась ситуация с будущим Роналду

Как информирует El Confidencial, следующим летом форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не будет менять клубную прописку.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "сливочные" предложат своему ведущему игроку новый контракт. Несмотря на то, что по его условиям португалец не станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты, он планирует его подписать и остаться на "Сантьяго Бернабеу" еще на несколько сезонов.

Напомним, Роналду назвал идеального вратаря для "Реала". | soccernews.ru