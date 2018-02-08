Прояснилась ситуация с будущим Роналду

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Прояснилась ситуация с будущим РоналдуКак информирует El Confidencial, следующим летом форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не будет менять клубную прописку.

Так, по сведениям источника, по окончанию текущего сезона "сливочные" предложат своему ведущему игроку новый контракт. Несмотря на то, что по его условиям португалец не станет самым высокооплачиваемым футболистом планеты, он планирует его подписать и остаться на "Сантьяго Бернабеу" еще на несколько сезонов.

Напомним, Роналду назвал идеального вратаря для "Реала". | soccernews.ru

комментарии
Фанат

А бесит то, что, когда Реал и Рон успешны все- ВАУ! как только спад- говно полилось, все забыли про победы, да кто вы такие, чтобы судить таких великих футболистов, жаль, что люди так легко из болельщиков и фанатов превращаются в сплетников...

Ответить
фанат

Лучший футболист Гном что ли, посмотрим на него лет через 5-6!! Как Рон он не будет, не сможет просто не настолько физически развит и крепок. Роналду- молодец и еще долго будет нас радовать своим мастерством!

Ответить
Фанат

Роналду- был и будет самым лучшим футболистом нашего времени, Месси, конечно, силен, но трудолюбие Роналду не перестает удивлять. То, что клуб "ослабел" в начале сезона, это не показатель, Криш Не может физически держать на себе всю игру, у него тоже были травмы и прочее. Удачи клубу и Кришу тоже, молодец!!!

Ответить
Пьянь

Смешно даже сравнивать Замыкалду и лучшего футболиста в истории.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов