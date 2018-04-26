Прояснилась ситуация с восстановлением травмированных игроков "Баварии"

Немецкая пресса обнародовала информацию по травмированным игрокам мюнхенской "Баварии".

Так, сообщается, что защитник Джером Боатенг к ответной игре 1/2 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" восстановиться не успеет, тогда как хавбек Хави Мартинес к следующему вторнику уже будет в строю. Участие же в игре со "сливочными" вингера Арьена Роббена пока находится под вопросом.

Напомним, "Бавария" впервые в истории проиграла шесть матчей подряд одному сопернику. | soccernews.ru