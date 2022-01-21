Пруцев прокомментировал свой переход в "Спартак"

Фото сайт "Спартака"

Новичок московского "Спартака" Данил Пруцев поделился эмоциями после заключения контракта с "красно-белыми".

21-летнего футболиста купили у "Крыльев Советов" за 1,5 миллиона евро. Стороны подписали соглашение до 2026 года.

"Я очень рад перейти в такую команду как "Спартак". Это большой шаг в моей карьере. Многих ребят здесь знаю по молодёжной сборной. Плюс с детства играли за "Чертаново" вместе с Наилем Умяровым, он помогает мне адаптироваться. Меня отлично приняли. Хочу поблагодарить "Крылья" и пожелать им занять как можно более высокое место, показывая атакующий футбол. А я теперь мечтаю выиграть как можно больше трофеев со "Спартаком". Побеждать и ещё раз побеждать!" - сказал Пруцев.

Хавбек выступал за "Крылья" с августа 2020 года, сыграл 26 матчей и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Сочи".

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