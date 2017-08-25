Прудников стал игроком "Анжи"

"Анжи" на своём официальном сайте объявил о возвращении форварда Александра Прудникова.

28-летний футболист заключил с махачкалинским клубом контракт до лета 2018 года.

Напомним, что Прудников уже выступал за "Анжи" в сезонах 2011/2012 и 2016/17.

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