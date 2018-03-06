Прядкин: "Было бы здорово расширить РФПЛ до 18 команд, но сейчас оптимальный вариант – 16 клубов"



Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в ближайшие годы Премьер-лига не будет расширена до 18 команд.

"Вопрос о расширении РФПЛ неоднократно задавался. На данный момент оптимальный вариант – 16 команд. Посмотрим, что будет с экономикой клубов. Мы создали хороший буклет об экономике российского футбола и договорились о его выпуске, по окончании сезона или ежемесячно. Там всё расписано по экономике. То, сколько зарабатывает лига и какова финансовая стабильность клубов, показывает, что очень сложно её расширять. Для такой большой страны, как наша, 18 клубов было бы здорово. Но пока клубы согласны на вариант с 16 командами", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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