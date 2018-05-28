Прядкин: "Чемпионат России сезона-2017/18 завершился очень успешно"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел краткий итог завершившемуся сезону в чемпионате России.

"Чемпионат России сезона-2017/18 завершился очень успешно, и это оценка не только руководства РФС, но и общественности и болельщиков. До последнего тура шла ожесточенная борьба за места в еврокубках и медальные места в самом чемпионате. Все 240 матчей чемпионата прошли согласно регламенту, в довольно комфортных погодных условиях. Ни одна игра не была перенесены без учета регламента", - цитирует Прядкина Чемпионат.

Напомним, "Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива". | soccernews.ru