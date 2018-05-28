Прядкин: "Чемпионат России сезона-2017/18 завершился очень успешно"

Теги сергей прядкинрфпл

Прядкин: "Чемпионат России сезона-2017/18 завершился очень успешно"Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел краткий итог завершившемуся сезону в чемпионате России.

"Чемпионат России сезона-2017/18 завершился очень успешно, и это оценка не только руководства РФС, но и общественности и болельщиков. До последнего тура шла ожесточенная борьба за места в еврокубках и медальные места в самом чемпионате. Все 240 матчей чемпионата прошли согласно регламенту, в довольно комфортных погодных условиях. Ни одна игра не была перенесены без учета регламента", - цитирует Прядкина Чемпионат.

Напомним, "Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

"Ливерпуль" объявил о переходе Фабиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов