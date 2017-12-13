Прядкин: "Чемпионат России входит в шестерку лучших в Европе"

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Прядкин: "Чемпионат России входит в шестерку лучших в Европе"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что чемпионата России является турниром высокого уровня.

"Честно сказать, очень интересная борьба получилась с точки зрения соревновательного процесса. Много было вопросов по плотности календаря, – сказал Прядкин. – Мы специально до старта чемпионата проводили пресс-конференцию, где постарались пояснить, как он составлялся. С советских времен календарь всегда критиковался. Но нам удавалось прийти к компромиссу.

Хоть у "Локомотива" и есть восьмиочковый отрыв, несмотря на это, пять команд будут биться за чемпионство. Непростая ситуация и внизу таблицы – многие команды хотят спасти себя от стыков. Пока решение с количеством стыковых матчей останется прежней, как и с количеством команд, которые вылетают напрямую.

Текущий чемпионат показывает, что он интересен, входит в шестерку лучших в Европе. Три команды в следующем сезоне будет в Лиге чемпионов и столько же – в Лиге Европы. Это хорошо для нас и в части финансовых поступлений для клубов", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Стоит отметить, что Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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