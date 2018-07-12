Прядкин: "Если бы прошли Хорватию, обыграли бы и Англию"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о шансах сборной России на выход в финал Чемпионата Мира в потенциальной игре 1/2 финала турнира с национальной командой Англии.

"Неоднократно по ходу матча было ощущение, что на месте Хорватии могли быть мы. И у вас оно тоже было. Если бы мы прошли Хорватию в Сочи, то прошли бы сегодня. Обидно, что по пенальти проиграли. Но впереди - игры осенью, очень хороший старт будет, уверен. Будут замены в составе, есть молодые ребята в лице Ташаева, Чалова и остальных. У нас - неплохое будущее. С РФПЛ все будет нормально, не только с новым логотипом в лице медведя", - цитирует Прядкина Чемпионат.

Напомним, вчера сборная Хорватии в овертайме обыграла Англию. | soccernews.ru