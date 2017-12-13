Прядкин: "Если в РФПЛ и введут видеоповторы, то не раньше следующего сезона"

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Прядкин: "Если в РФПЛ и введут видеоповторы, то не раньше следующего сезона"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что в этом сезоне в чемпионате России не планируется проведение тестирования системы видеоповторов. 

В декабре мы провели тестирование видеоповторов в Краснодаре, но все произошло в офф-лайне, у нас пока нет разрешения. Для того, чтобы его получить, надо сделать ряд определенных шагов. Плюс должны быть подготовлены арбитры, различные технические моменты. Процесс достаточно сложный.

Если мы его запустим, то не раньше следующего сезона. Единственное решение – мы поддержали некоторые начинания. Это может снять некую конфликтную обстановку на поле. Не все стадионы готовы к тому, чтобы установить эту систему", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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