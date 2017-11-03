Прядкин: "Есть мечта, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу Чемпионов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин хочет, чтобы победитель Кубка России напрямую попадал в Лигу Чемпионов.

"Мы понимаем, что необходимость реорганизации турнира назрела и уже ведется. Большое внимание этому вопросу уделяет лично Виталий Мутко. Не секрет, что нашелся титульный спонсор, так что премиальные за победу станут солидными.

У нас есть еще одна мысль, можно даже сказать мечта, попробуем донести ее до руководства УЕФА. Речь идет о том, чтобы победитель Кубка России получал прямую путевку в Лигу чемпионов. Это вопрос не только от Российского футбольного союза – нас поддерживают коллеги из многих европейских федераций", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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