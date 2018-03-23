Прядкин: "Это безобразие, что "Амкар" не может найти 300 тысяч евро на новый газон"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин негодует по поводу переноса матча 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом" из Перми в Москву, хотя у пермского клуба в качестве резервного варианта заявлена арена в Уфе.

"Письмо еще не видел. Как раз еду в лигу заниматься этим вопросом. Почему не Уфа? Не знаю, чем это мотивировано. Вечером доложили, что получено письмо.

К сожалению, приходится признать: ведущие клубы в своих выводах о перспективах развития лиги правы. Мы не хотим закрытую лигу. Но, наверное, прежде чем клуб решает выходить в высший дивизион, ему нужно озаботиться не только спортивной составляющей, но и экономической – а это и материальная база, и финансовые гарантия, и инфраструктура.

Ну что это за безобразие?! В Перми – пятилетний газон, который не могут заменить. Нужно найти 300 тысяч евро, а они не могут. Хотя пусть небольшие, но покупки игроков совершают. Лига им от своего пула деньги выделяет", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Стоит отметить, что зимой у "Амкара" появились серьезные финансовые проблемы и клуб едва не отказался от выступлений в чемпионате России.

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