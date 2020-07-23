Прядкин инициировал голосование за расширение РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин на общем собрании лиги настоял на рассмотрении вопроса об увеличении участников чемпионата.

По задумке руководителя российской Премьер-лиги, турнир можно расширить до 18 команд за счёт сохранения в высшем дивизионе вылетевших "Крыльев Советов" и "Оренбурга".

Представители самарского и оренбуржского клубов инициативу Прядкина поддержали.

Напомним, что сезон РПЛ завершился в среду, а новый начнётся ориентировочно 9 августа.

Не пропустите: Футболку Ещенко с медведем продали на аукционе за крупную сумму. | http://soccernews.ru