Прядкин: "Кубок России необходимо реформировать"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о планах своей организации относительно реформирования кубка России.

"Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в кубке, сразу десять команд проиграли. Мы понимаем, что реформа кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов. Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу Чемпионов. Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась.

Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень кубка хочется поднять. На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это", - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, вчера ЦСКА разгромно уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru