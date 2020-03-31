Прядкин: "Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата"

Президент РПЛ Сергей Прядкин опроверг информацию о том, что руководители лиги сообщили клубам о сроках возобновления чемпионата России.

"Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата.

Ждем завтра видеоконференции с УЕФА, консультируемся с РФС", - сказал Прядкин.

Ранее телеграм-канал "Мутко-против" сообщил, что матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая.

По последним данным, в России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.

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