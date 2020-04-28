Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России

Президент РПЛ Сергей Прядкин назвал оптимальную дату возобновления сезона-2019/20. Об этом сообщает "Матч ТВ".

На данный момент розыгрыш чемпионата России приостановлен до 31 мая. Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.

"РПЛ за прошедшее время разработала разные варианты календаря. Ждали итоги исполкома УЕФА. Если бы дата 2-3 августа не была обозначена в качестве ключевой, то все было бы по-другому. Оценивая ситуацию, я беру во внимание клубы, которые не только находятся на вершине таблицы, а еще и те, что испытывают трудности. Очень важно с точки зрения финансовой составляющей рассматривать ситуацию, но и учитывать безопасность здоровья футболистов. Если сезон возобновится 28 июня, то в этом случае будет достаточно жесткий календарь, матчи - через два на третий. 15 июня - возвращение легионеров, постараемся все сделать возможное, почти 66 человек в списке. 21 июня - наиболее удобная дата для рестарта", - сказал Прядкин.

В России на данный момент коронавирусом больны около 94 тысяч человек.

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