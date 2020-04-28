Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
Президент РПЛ Сергей Прядкин назвал оптимальную дату возобновления сезона-2019/20. Об этом сообщает "Матч ТВ".
На данный момент розыгрыш чемпионата России приостановлен до 31 мая. Ранее сообщалось, что сезон может быть возобновлен 21 или 28 июня.
"РПЛ за прошедшее время разработала разные варианты календаря. Ждали итоги исполкома УЕФА. Если бы дата 2-3 августа не была обозначена в качестве ключевой, то все было бы по-другому. Оценивая ситуацию, я беру во внимание клубы, которые не только находятся на вершине таблицы, а еще и те, что испытывают трудности. Очень важно с точки зрения финансовой составляющей рассматривать ситуацию, но и учитывать безопасность здоровья футболистов. Если сезон возобновится 28 июня, то в этом случае будет достаточно жесткий календарь, матчи - через два на третий. 15 июня - возвращение легионеров, постараемся все сделать возможное, почти 66 человек в списке. 21 июня - наиболее удобная дата для рестарта", - сказал Прядкин.
В России на данный момент коронавирусом больны около 94 тысяч человек.
Не пропустите: Президент "Урала" сообщил, что клуб готов к любому варианту возобновления РПЛ| http://soccernews.ru
главное
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века
-
Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""
-
"Барселона" готова продать Артура в "Ювентус"
Лента новостей
-
Мостовой прокомментировал очередное обращение Путина
-
"Эвертон" готов предложить четырехлетний контракт Хамесу Родригесу
-
Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом
-
В ФИФА заявили, что досрочное завершение сезона поможет избежать второй волны коронавируса
-
Заслуженный тренер России Бышовец высказался о ситуации с голкипером Фроловым, раскритиковавшим власть
-
Премьер-министр Франции высказался о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2
-
Слуцкий в инстаграме выложил шуточное видео
-
Прядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата России
-
ПСЖ готов купить за 22 миллиона евро защитника "Порту"
-
1
Защитник Жиго не сомневается в светлом будущем "Спартака"
-
Экс-игрок сборной Украины Алиев выступил с обращением в связи с публикациями о себе
-
3
Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О ярко высказался о Месси
-
Защитник "Спартака" Жиго заявил, что пока неизвестно, когда возобновятся тренировки в клубе
-
L'Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен
-
Главный тренер тульского "Арсенала" рассказал, когда команда выйдет из самоизоляции
-
На "Ростов Арене" завершился проект по реновации футбольного поля
-
Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"
-
Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
-
Чемпионат Франции может быть возобновлен лишь в августе
-
Маркизио сказал, что надеется на возвращение Погба в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20