Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ

Вынужденная пауза в российской Премьер-лиге, обусловленная пандемией коронавируса, затянется как минимум на две недели.

"У УЕФА был чёткий посыл, рекомендация, а не приказной порядок - действовать в соответствии с выработанным планом в своих лигах. В лиге у нас было принято решение приостановить чемпионат до 10 апреля. Дальше будем действовать по мере поступления соответствующих рекомендаций от органов государственной власти. Безусловно, клубам ещё понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже всё 10 апреля откроется, то раньше 24-го чемпионат не стартует. Есть несколько вариантов календаря – оптимистичный, пессимистичный, со взглядом на будущее", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что в чемпионате России осталось провести 8 туров. Сейчас в первенстве с 9-очковым преимуществом лидирует "Зенит".

По официальным данным, в стране выявлено 199 случаев заражения коронавирусом.

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