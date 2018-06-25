Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Испания и Португалия - очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счетов и Иран - у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче и лично убедилась в этом. Но если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы очень сильная команда", - цитируют Прядкина Известия.

Напомним, сегодня сборная России сыграет против Уругвая. | soccernews.ru