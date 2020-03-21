Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, при каких обстоятельствах возможно досрочное завершение чемпионата России.
Напомним, что турнир приостановлен за 8 туров до своего конца из-за пандемии коронавируса.
"Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может произойти всё что угодно. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием", - сказал Прядкин.
По итогам 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит". "Локомотив" и "Краснодар" отстают от питерцев на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20