Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, при каких обстоятельствах возможно досрочное завершение чемпионата России.

Напомним, что турнир приостановлен за 8 туров до своего конца из-за пандемии коронавируса.

"Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может произойти всё что угодно. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием", - сказал Прядкин.

По итогам 22 туров в РПЛ лидирует "Зенит". "Локомотив" и "Краснодар" отстают от питерцев на 9 очков.

Не пропустите: Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ. | http://soccernews.ru