Прядкин не исключил изменение даты старта следующего сезона РПЛ
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что следующий чемпионат может начаться позднее, чем планировалось.
"Члены исполкома РФС обратились с просьбой увеличить паузу между сезонами. Мы ответили, что после исполкома УЕФА рассмотрим этот вопрос. И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Соответственно, будут задействованы 8-е, 9-е и 10-е числа. Это вероятная дата с учётом того, что просьба передвинуть старт была одобрена на исполкоме РФС", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".
Напомним, что из-за пандемии коронавируса текущий розыгрыш РПЛ завершится только во второй половине июля.
Если старт следующего сезона перенесут на 10 августа, то у клубов будет две недели перерыва, а не одна.
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