Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в РФПЛ

Теги премьер-лига

Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в РФПЛПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в Премьер-Лиге.

"В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге - сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить", - цитирует Прядкина СЭ.

Напомним, стала известна дата и место проведения финала кубка России. | soccernews.ru

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