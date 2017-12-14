Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин не исключил возможность сокращения числа клубов в Премьер-Лиге.

"В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге - сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить", - цитирует Прядкина СЭ.

Напомним, стала известна дата и место проведения финала кубка России. | soccernews.ru